Ömer Çelik: Başarıdan rahatsızlık duyuyorlar

Vergi rekortmenleri listesi açıklandı.



Birinci sırada Baykar yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar yer alırken gelen tepkilere AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi.



Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, "Vergi rekortmenleri listesinin başındaki Baykar Yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’ın ortaya koyduğu başarı, ülkemizin gelecek vizyonunun, özgüveninin ve azminin sembollerinden olmuştur; takdire şayandır. Bu başarı, Türkiye’nin geleceğine üreterek katkıda bulunmak isteyen tüm gençlerimize örnek teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.



Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a dönük eleştirilere tepki gösteren Çelik, "Bu başarı öyküsüne yalan yanlış iddialarla saldıranların ve bu katkıları zedelemeye çalışanların yaptıkları tek şey, bu ülkenin başarılarından rahatsızlık duymaktır. Bu tip yalan yanlış sözler üretenlerin, aynı zamanda Türkiye’ye ait her gelişmeden de rahatsız olmaları tesadüf değildir." dedi.

