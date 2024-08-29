Ömer Çelik: Başarıdan rahatsızlık duyuyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vergi rekortmeni olan Baykar yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a yönelik eleştirilere tepki göstererek "Başarıdan rahatsızlık duyuyorlar." dedi.

Ömer Çelik: Başarıdan rahatsızlık duyuyorlar
Vergi rekortmenleri belli oldu

Vergi rekortmenleri belli oldu

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rekortmenleri listesi açıklandı.

Birinci sırada Baykar yöneticileri ve Haluk Bayraktar yer alırken gelen tepkilere AK Parti Sözcüsü yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, "Vergi rekortmenleri listesinin başındaki Baykar Yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar’ın ortaya koyduğu başarı, ülkemizin gelecek vizyonunun, özgüveninin ve azminin sembollerinden olmuştur; takdire şayandır. Bu başarı, ’nin geleceğine üreterek katkıda bulunmak isteyen tüm gençlerimize örnek teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a dönük eleştirilere tepki gösteren Çelik, "Bu başarı öyküsüne yalan yanlış iddialarla saldıranların ve bu katkıları zedelemeye çalışanların yaptıkları tek şey, bu ülkenin başarılarından rahatsızlık duymaktır. Bu tip yalan yanlış sözler üretenlerin, aynı zamanda Türkiye’ye ait her gelişmeden de rahatsız olmaları tesadüf değildir." dedi.

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