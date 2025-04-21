Ömer Çelik: Bu ay yeni gelişmeler olabilir

Ömer Çelik Papa Franciscus'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Vatikan devleti ve bütün Hristiyanlara, Katolik alemine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Papa Franciscus ile tanıştığını dile getiren Çelik, şunları ifade etti:



"Yıllar evvel ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda verdiği karardan sonra ortaya koyduğu sağduyulu irade, Papa'nın bütün bu süreçlerde son derece dengeli, güçlü ve hakkaniyetli mesajlarının bir örneğiydi. Yine son mesajı da Gazze ile ilgili oldu. Gazze ile ilgili mesajında, 'Silahsız sivillerin, okulların, hastanelerin veya yardım çalışanlarının hedef alınması karşısında sessiz kalamayız. Bunlar hedef değil, nefes alan, onuru olan insanlar. Silahlar sussun, rehineler serbest bırakılsın, açlık çeken halka yardım ulaştırılsın. İnsanlar barış dolu bir gelecek istiyor.' diyordu. Papa'nın Hristiyan alemine ve bütün insanlara seslendiği son mesajı, Gazze çerçevesinde son derece hakkaniyetli ve doğru bir mesajdı."

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'IN SAĞLIK DURUMU



Çelik, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlıktan dolayı son derece üzgün olduklarını belirtti. Alanında en iyi doktorların Önder'e gerekli müdahaleleri yaptığını, tedavi sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Çelik, "Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşması bakımından ortaya koyduğu kıymetli yaklaşımın nasıl takdir edildiği, şimdiye kadar sanat, siyaset, düşünce alanında ortaya koyduklarının iz bıraktığı ve sağlığına kavuşmasıyla birlikte devam etmesinin arzulandığı görülmüş oldu. Dostumuza acil şifalar diliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini güçlü bir şekilde sahipleniyordu." ifadesini kullandı.



Çelik, Önder ile Terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiği son zamanlarda, Meclis çalışmaları bittiğinde buluştuklarını belirterek bu sohbetlerde zaman zaman Önder'in sağlık durumunun gündeme geldiğini aktardı. Çelik, şunları kaydetti:



"Sağlığı konusunda hassas olması gerektiğini söylerdik. Doktorları, ortak arkadaşlarımız. Onlarla da düzenli bir şekilde tedavi alması gerektiğini ifade ederdik. 'Ecel ölüme manidir, şu işin sonucunu bir görelim, sağlığımıza daha çok kuvvetle asılırız.' derdi. Biz de bu işleri sonuca ulaştırmak için sağlıklı olmak gerektiğinden sürekli bahsettik. Dua ediyoruz. Muhterem annesine, kızı Ceren'e, kardeşlerine, bütün sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah sağlığına kavuşacak. Enerjisiyle, güler yüzlülüğüyle, bütün bu süreçlerde köprü kurma kabiliyetiyle, ne olursa olsun umudu ayakta tutan ve konuya sahiplenen yaklaşımıyla, gülümsemesiyle, umuduyla en kısa zamanda tekrar aramızda görmek istiyoruz. Bu vesileyle birtakım kötü, çirkin tartışmalar, yaklaşımlar söz konusu oldu. Bu hepimizi üzdü ama bunların üzerinde durmaya gerek yok. İyi şeyleri, iyi yaklaşımları, kardeşliği, doğru sözleri öne çıkarmak lazım. Kem söz söyleyenleri kendileriyle baş başa bırakmak lazım."

YEPYENİ BİR SAYFA AÇILMIŞ DURUMDA



Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve tarihi çağrıyla birlikte yepyeni bir sayfa açılmış durumda. Özellikle de dünyanın içinden geçtiği kaos ortamı göz önüne alındığında, önümüzde toplumsal birliğimizi derinleştirmenin demokrasimizin ölçeğini büyütmenin ve bölgemizdeki halklarla, yakın komşularımızdaki farklı haklarla daha çok dayanışma içerisinde olmanın ne kadar kıymetli olduğu herkes tarafından görülüyor.



Etrafımız daha çok kana bulamak isteyen, daha çok kaos çıkarmak isteyen, daha çok bölgeden fitne siyaseti yoluyla kendi çıkarlarına garanti altına almak için, herkesin başına bir takım felaket senaryoları getirmek isteyen çok sayıda odağın faaliyet halinde olduğunu görüyoruz.



Türkiye, bölge haklarına dönük olarak da Türkmenler Araplar Kürtler, Sünniler, Şiiler, Aleviler, Musimler, Ezdiler ve hangisi olursa olsun bütün halklara dönük olarak da bütün gruplara etnik gruplara bütün mezhep gruplarla dönük olarak da bu kardeşlik yaklaşımını ortaya koymak için özellikle Sünni ve Şii üzerinden bölgede Türk, Kürt, Türkmen ve Araplar arasında fitne çıkarmaya çalışan değişik odakların faaliyetlerini çok yakinen görüyoruz.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA YENİ GELİŞMELER OLACAK



'Terörsüz Türkiye' hedefi vatandaşlarımızın faydasına olacak, geleceğimizin terör yoluyla esir alınmasına karşı, geleceğimiz üzerine ipotekler oluşturmasına karşı, Türkiye'nin terör meselesinden kurtulmuş olarak ilerlemesi gerektiğinin açık ifadesidir. Bu şekilde bakacağız meseleye.



Terörsüz Türkiye yolunda önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olacak. Dış politikadaki etkimizi büyütmek, Türkiye'yi her alanda bağışıklık sisteminin daha da güçlü hale getirmek için bu iradeyi sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah yakın zamanda birtakım gelişmelerle birlikte 'Terörsüz Türkiye'yi doğru zamanda, vatandaşlarımızın ortak geleceğine katkı sağlayacak, bölge halklarının dayanışmasına katkı sağlayacak şekilde hep beraber göreceğiz.



Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde Suriye'nin içinde, Lübnan'da diğer alanlarda İsrail'in Netanyahu hükümetinin yaptığı operasyonların ortağa çıkardığı istikrarsızlaştırıcı tablo ve Gazze'de soykırımın daha da ağırlaşarak yaşanıyor olması, Trump'un getirdiği tarifeler bütün tanımların, güç dengelerinin ele alınacağı gözüküyor. Türkiye bütün bu tablonun merkezinde yer alırken en büyük gücü vatandaşlarımızın birliği ve dirliğidir. Demokrasimizin ve cumhuriyetimizin gücü ve bölge halklarıyla kurduğumuz ilişkidir.



SORU CEVAP



Normal doğum konusunda annenin ve çocuğun sağlığı önemlidir. Kadınlara bir dayatma yapıldığı konusu doğru değil. Temel yaklaşım annenin ve bebeğin sağlığıyla ilgili gereksiz cerrahi müdahalenin önüne geçmektir. Biz tüm anne adaylarına ve annenlere saygımızı iletiyoruz. Kadınların herhangi bir hayat şekline ve tercihlerine dayatma yoktur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bizim temel yaklaşımımız anne ve bebeğin sağlığıdır.



Yozgat mitingi CHP'nin mitingidir, bizi ilgilendiren bir şey yok. AK Parti'nin mitingleri ile mukayese ediliyor. Demek ki burada ölçü AK Parti. Biz meydanların kitlelerin partisiyiz.