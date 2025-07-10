Ömer Çelik: "Tarihi bir konuşma olacak"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Abdullah Öcalan'ın görüntülü mesajının yayınlanmasına ilişkin gelen eleştirilere "Devletin egemenliğine helal getiren bir uygulama, bir adım söz konusu değildir. Devletin elindeki tüm enstrümanları en etkili şekilde kullanmasından daha doğal bir şey yoktur. Devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri konusunda bir al-ver söz konusu değildir" dedi.

Ömer Çelik, tv100'de katıldığı Özel Röportaj programında açıklamalarda bulunuyor.



Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:



"Burada şimdiye kadar ki değerlendirmelerimiz İmralı’dan yapılan çağrıdan sonra terör örgütünün buna karşılık vermesi ve bu silah bırakma sürecinin çok uzun olmayan bir zaman içerisinde başlaması. Öncelikle Türkiye’nin terörle mücadelesinin çok büyük bir mazisi var. Terörle mücadele konusunda Türkiye’nin kendi ismi ile anılan bir modeli de var.



"3 ANA KATEGORİDE OLACAK"



Devletin terörle mücadelesinde sert güç unsurları dediğimiz TSK, jandarma, polis, korucularımızla verilen mücadelenin yanı sıra bir de terör örgütünün çözülmesine teşvik eden bir takım yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Bu bizim iktidarlarımızdan da önce Milli güvenlik Kurulu'nda ortaya gelen tavsiyeler ile gerçekleşmiştir. Üç kategoride silah bırakma ve fesih söz konusu. Bu bir devlet projesidir. DEM Parti'den bir heyet gitti, yabancı basın çağrılmış.

"YARIN SÜLEYMANİYE’DE GERÇEKLEŞECEK"

Bunların her biri güncellenmesi gereken takvimler, adımlar. Nihayetinde steril bir alanda her şeye kendimizin karar verdiğimiz durumda değiliz. Nihayetinde kendi topraklarımızın dışında bir bölgede, Süleymaniye civarında yarın bu gerçekleşecek. Türk topraklarının dışında bir bölge. Oraya çağrılmış kişiler kayıt alacaktır. Ama esas olan bizim Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın unsurlarından oluşan doğrulama mekanizmamızdır. İkincisi ise sonraki adımların da kesintisiz bir şekilde süreci tamamlayacak şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

"BİZİM ÖNGÖRÜLERİMİZDE BİR SAPMA YOK"



Şimdiye kadar bunlar haftalara, aylara sarkabilir. Bunlar çok büyük rakamlar değil. Çünkü arka planda bir sürü detayın yönetilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımız da bizim öngörülerimizde bir sapma yok. Türkiye’yi terör yükünden kurtarmak açısından son derece kıymetli ikincisi de terörsüz bölgeye ilham kaynağı olmasından dolayı son derece kıymetli.

"BİR AL-VER SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

(Öcalan'ın görüntülü mesajına eleştiriler) İmralı, Türkiye Cumhuriyeti toprağıdır. Kendi egemenlik alanımız içinde terör örgütünün feshedilmesi için mekanizmalar üretiyoruz. Devlet kendi elindeki hukuki mekanizmasını kullanıyor. Devletin egemenliğine helal getiren bir uygulama, bir adım söz konusu değildir. Devletin elindeki tüm enstrümanları en etkili şekilde kullanmasından daha doğal bir şey yoktur. Devletin temel nitelikleri ve milletin değerleri konusunda bir al-ver söz konusu değildir.

"SÜREÇTE ÜÇÜNCÜ BİR GÖZ YOK"



Bizim yürüttüğümüz süreçte üçüncü bir göz yok. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devletinin gözleri bunu görecek, raporlayacak ve Cumhurbaşkanımıza arz edecek. Devlet mekanizması bunu bu şekilde değerlendirecek. Dolayısıyla burada her şey milletimizin gözü önünde gerçekleşecek.

(Meclis komisyonu ne zaman kurulucak?) Meclis Başkanımızın takdirinde, kendisinin gruplarla bir toplantı yaptığını dolayısıyla yakın zamanda kurulacağını düşünüyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BEKLENEN AÇIKLAMASI

Çok kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı. Hemen hemen bütün konular ele alınacak. Yarın bu silah bırakma sürecinin gerçekleşmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü sabah bu gelinen noktayla ilgili ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak.



Epey zamandır dış politikayla ilgili yoğun bir temas yürütüyor. O konularla ile ilgili gelişmeler var. Ukrayna- Rusya meselesinden Gazze meselesine kadarki çerçevede o konuşmada bütün bunlarda gelinen aşamayı söyleyecek. Bütün bu Terörsüz Türkiye ile ilgili adımlar atılması halinde yarınki beklentimizin hayata geçmesiyle beraber ilk değerlendirmesini cumartesi sabah yapmış olacak.



Hep bir müjde bekleniyor. Aslında tarihi bir konuşma. Gelinen bütün bu gelişmeyi değerlendirdiğinde hepimiz dinleyeceğiz."