Ömer Çelik: Çatışmaların çözümü için Türkiye güvenilir adres

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya-Ukrayna savaşında, barış görüşmeleri için İstanbul'un öne çıkmasını değerlendirdi. Ömer Çelik, küresel barışı tehdit eden çatışmaların çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış iradesinin ve Türkiye'nin güvenilir adres olmasının öne çıktığını ifade etti. Uluslararası alanda çatışma ve savaş kışkırtıcılığı konusunda son derece sorumsuz açıklamaların yapıldığı bir dönemde olunduğuna dikkat çeken Çelik, bir yerde barış ve çözüm isteyenlerin başka bir bölgede çatışma ve savaşı kışkırttığı ilkesizliklerin çokça görüldüğünü vurguladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İLKELİ BARIŞ DİPLOMASİSİ EN GÜVENİLİR İRADEDİR"



AK Parti Sözcüsü Çelik, uluslararası kurumların etkisizleştiği ve diplomasinin çokça dışlandığı bir küresel tablonun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Uluslararası düzenin en temel sütunları sarsılmaktadır. Bu gelişmeler karşısında Cumhurbaşkanımız, barış iradesini tüm çatışma bölgeleri için ayakta tutmaktadır. Bu irade Türkiye'yi güvenilir, diplomasi üreten ve hakkaniyetli bir çözüm adresi haline getirmiştir.

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