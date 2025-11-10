Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Karabağ zaferi Kafkas barışı için önemli. Zafer için tüm şehitler hepimizin ortak nişanesidir. Azerbaycan'la iki devlet tek millet anlayışı içindeyiz.

“CUMHUR İTTİFAKI'NDA KRİZ YOK”

- Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Siyaset üretiminde kendisini gösteremeyen, Cumhur İttifakı'nda kriz çıksın diye aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var. Bunlara bir kere daha morallerini bozacak cevapları veriyoruz.

- Cumhur İttifakı'nda bir çatlak yok. Her saldırıdan sonra Cumhur İttifakı'nın daha da güçlendiğini görüyoruz. Sayın Devlet Bahçeli çok güzel ifade ettiler; Cumhur İttifakı'nı bir koalisyon zannediyorlar. Cumhur İttifakı tamamen milli bir duruşla oluşmuş bir iradedir. Cumhur İttifakı krizlerden etkilenecek değil, kriz çözecek bir ittifaktır.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

- Salı, çarşamba ve perşembeye odaklanın. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli zaten düzenli olarak görüşüyorlar. Programlarına bağlı olarak görüşmenin gerçekleşmesini bekleyebiliriz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

- PKK terör örgütünün fesih ve silahların bırakılması, PKK'nın bütün uzantılarıyla feshinin sağlanması hedefi belli bir takvim ve yol haritası çerçevesinde devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Partimizde bu süreci takip eden bir mekanizmamız var.

- Konumuz PKK'nın feshi ve silahların bırakılması. PKK'nın Irak, İran, Suriye'deki bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması gerekir. Bunun finansman boyutunu oluşturan KCK'nın da tasfiye edilmesi gerekir. Silah bırakma süreciyle ilgili olarak bir teyit mekanizması oluşturulmuştur. TSK ve MİT'in gözü sahada gerçekten silah bırakılıyor mu ve bu silah bırakma PKK'nın feshi anlamına geliyor mu? Teyit mekanizması bunu teyit ediyorsa, bunun örgütün tamamen feshi anlamına gelecek şekilde tamamlanması gerekiyor.

- Bunun Irak'taki yöntemi silahların bırakılması, Suriye'deki yöntemi 10 Mart anlaşmasına uyularak yapılması. Irak'taki yöntemle Suriye'deki yöntem farklı olabilir. Sonuç olarak TSK ve MİT, 'Ben bunu teyit ediyorum' dediğinde bu hükümet kararıyla mı gelişir yoksa MGK kararıyla mı gerçekleşir bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle kurulacak bir mekanizma çerçevesinde olacaktır.

GAZZE'DE SON DURUM

- Gazze'ye yardımların girmesi bizim için çok önemli. Deprem bölgesindeki konteynerlerin Gazze'ye gönderilmesi, Gazze'deki hayatı bir nebze rahatlatacaktır.

- Günde 600'e yakın TIR Gazze'ye girecekti. Maalesef bu sayı 200'e düşmüş durumda. Biz sadece gıda yardımı gitmesini anlamıyoruz. Tıbbi yardımlar girmeli. Çocukların, kadınların ihtiyacı olan çeşitli malzemelerin Gazze'ye girmesi gerekiyor.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI

- Bahis meselesi son derece can sıkıcı. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Hepimizin hayatında futbolun önemli bir yeri var. Futbol hayatımıza renk katan en büyük etkinliklerden bir tanesi. TFF yönetimini cesur yaklaşımından dolayı tebrik ediyoruz. Konu yargıya intikal etmiştir. Başsavcılık büyük bir titizlikle bunun üzerine gidecektir.

- Zaman zaman duyduğumuz, şikedir, bahistir aslında toplumsal hayatımıza kast eden pislikler ve kirliliklerdir. Kimisi bahis oynamış, kimisi kimliğim kopyalanmış demiş.

MUHALEFETE ELEŞTİRİLER

- Özgür Bey sürekli 'hukuk' diyor ama hukuk tanımıyor. Cumhurbaşkanımıza kullandığı tabirler Avrupa faşistlerinin bile kullanmadığı tabirler. Seviye öyle bir yere düştü ki; cevap vermeye başladığın anda kendin sıkıntıya giriyorsun. Özellikle son zamanlarda tamamen çığrından çıkmış durumda. Siyasi akılla, siyasi muhalefetle karşımıza gelsinler istiyoruz; siyasi tarihle ilgili her hafta dört beş tane yanlış yapıyorlar.

- Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Siz eleştirirsiniz biz de cevabını veririz. Ama kullandığınız üslup bu sınırları geçtiği anda kırmızı çizgimizi işletiriz. O zaman bizim üslubumuzun önünde kimse duramaz. Bu iş hakarete, saldırganlığa gelirse net bir şekilde söylüyorum; hiçbir şekilde müsaade etmeyiz.

- Fezleke meselesi dahil olmak üzere, hiç kimse hukukun dışında değil.