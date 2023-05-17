Ömer Çelik: Depremzedelere saygısızlığa müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz.'' ifadesini kullandı.

Ömer Çelik: Depremzedelere saygısızlığa müsaade etmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

" vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar."

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