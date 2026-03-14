Ömer Çelik: Dünyaya örnek teşkil ediyoruz

Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA , akıllı sürü otonomisi testlerini başarıyla geçti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dünyanın zor zamanlardan geçtiğini belirtip "Bu zor zamanlarda ülkemizi ve bölgesel barışı korumak için kendi imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmek ve çoğaltmak beka meselesidir." dedi.

Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliği ve bekası için bugünün ve geleceğin teknolojisi İHA/SİHA kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Çelik, "Yapay zekayı barış için kullanma yeteneklerimizi geliştirmemiz zorunludur." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Zekanın ve teknolojinin zalimane kullanımına karşı, savunma ve caydırıcılık temelinde barış için kullanımında dünyaya örnek teşkil ediyoruz."