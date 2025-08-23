Ömer Çelik: Emine Erdoğan'ın mektubu bir vicdan çağrısıdır

Ömer Çelik, Emine Erdoğan’ın mektubunu “yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısı” olarak nitelendirdi.



Emine Erdoğan’ın mektubunda dile getirilen hususların önemine değinen Çelik, “Mektupta, zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkma çağrısı var. Bu çağrı, herkesin insanlık değerlerinin safında birleşmesi için yapılmıştır” dedi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politikalarını da eleştiren Çelik, “Netanyahu şebekesinin yürüttüğü soykırım siyaseti sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekûn insanlığı hedef almaktadır” ifadelerini kullandı.



Gazze’deki çocuklara vurgu yapan Çelik, “Bugün Gazzeli çocuklar, zulme uğrayan tüm çocuklarla birlikte insan onuru adına var olan her şeyi temsil ediyor. Gazzeli kadınları ve çocukları hedef alanlar ise insanlık adına var olan her şeye düşman olduklarını ilan ediyorlar” diye konuştu.



Çelik, sözlerini Emine Erdoğan’ın çağrısına dikkat çekerek tamamladı: “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların gösterdiği büyük dirayetin yeni bir örneğidir.”