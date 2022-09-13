Ömer Çelik: Ermenistan saldırganlığa son vermeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan sınırındaki gerilim üzerinden Ermenistan'a tepki gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 12:01

Ömer Çelik: Ermenistan saldırganlığa son vermeli

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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

sınırında gerilim yine yükseldi. Ermenistan çıkan çatışmada 49 askerinin öldüğünü duyurdu. Sabah 09.00 itibarıyla ateşkes anlaşması sağlansa da bölgeden çatışma haberleri geliyor.

Gerilimle ilgili AK Parti Sözcüsü bir açıklama yaptı. Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir" dedi.

Barışın herkesin yararına olduğunu belirten Çelijk, "Bugün çatışma için Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" ifadelerini kullandı.

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