Ömer Çelik: Ermenistan saldırganlığa son vermeli

Azerbaycan Ermenistan sınırında gerilim yine yükseldi. Ermenistan çıkan çatışmada 49 askerinin öldüğünü duyurdu. Sabah 09.00 itibarıyla ateşkes anlaşması sağlansa da bölgeden çatışma haberleri geliyor.



Gerilimle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir" dedi.



Barışın herkesin yararına olduğunu belirten Çelijk, "Bugün çatışma için Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" ifadelerini kullandı.

Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için #Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır.

Ermenistan #Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 13, 2022