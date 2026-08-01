Ömer Çelik: FETÖ'cü bir hain daha yakalandı

FETÖ 'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensubu B.K. yakalandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, açıklamasına "FETÖ mensubu bir hain daha yakalandı." diyerek başladı. "Cumhurbaşkanımızın o gece her şeyi göze alarak ortaya koyduğu eşsiz irade, milletimizin egemenliğini çalmaya çalışan vatan haini FETÖ saldırısını yenilgiye uğrattı." ifadelerini kullanan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın hayati öneme sahip o iradesi, milli egemenliğin müdafaası bakımından devlet ve millet hayatımız için tarihi bir mühür niteliğindedir." dedi.

“BAZI ÜLKELERDE HALA HİMAYE EDİLİYOR”

Çelik, paylaşımında şöyle devam etti:

"Bu vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz."