Ömer Çelik: FETÖ'yle aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz

Partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü haberinin geldiğini, haberin kaynaklarca da doğrulandığını belirtti. Ömer Çelik, "Teörist başı ile ilgili örgüt mensuplarının yaptığı açıklamalarda İslam'a ve insanlığa hizmet ettiğine dair ifadeler var. Halbuki, İslam'a ihanet etmiş, insanlığa, milletimize ihanet etmiş bir haindi. Bugün vatansız olarak bu dünyayı terk etti. Kuşkusuz dinimize, milletimize yaptığı kötülükler böyle bir şahsın, ismini Netanyahu gibi biriyle yan yana yazdırması neticesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır." diye konuştu.



"EMPERYALİZMİN FİRAVUNLARINA BELAMLIK YAPMIŞ BİR HAİNDİ"



Terörist başı Gülen'in kurduğu ihanet şebekesi ve bu ihanet şebekesi vasıtasıyla hizmet ettiği odaklarla büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yaptığını vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Emperyalizmin firavunlarına belamlık yapmış bir haindi. Bugün de bütün bu suçlarıyla, ihanetleriyle, cinayetleriyle bu dünyayı terk etti. Bu örgütün fiziki unsurlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğimiz konusundaki kararlılıkta hiçbir eskime, yavaşlama, gevşeme söz konusu değildir. Aynı zamanda bu zihniyetle de aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde, bunların aynı ihanet ve cinayet şebekesini işler ve işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde ülkemize karşı faaliyetler yürüttüğünü, çeşitli bağlantılar kurmaya çalıştıklarını ve kendilerince uygun bir fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz. Ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmeye çalışan, ülkemizin değerlerini yok etmeye çalışan emperyalist projelerin taşeronluğunu yapan, belamlık yapmış bir şahıstı. Bütün bu kötülüklerle birlikte bu dünyayı terk etmiş oldu. Bu zihniyetin, bu şebekenin yaptıkları birtakım açıklamaları gördüğümüzde aynı zihniyeti, aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz."



Ömer Çelik, darbe girişimin bertaraf edilmesinden sonra terör örgütünün kimler tarafından himaye edildiğini de daha net gördüklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve talimatıyla, örgütün dünyanın çeşitli yerlerinde kurduğu ağların üzerine gidildiğini ve birçok odağın bertaraf edildiğini anlatan Çelik, "Kutsal değerlere ve insanlığa kötülük etme bakımından ismini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran, İslam'ı, milli değerlerimizi istismar eden bir kötülük abidesinin hayatı bu şekilde son bulmuş oldu. Bu yapıyla hiç gevşemeden hiçbir esneklik göstermeden aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.