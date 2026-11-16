Ömer Çelik: Fon dolandırıcıları hesap verecek

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kıbrıs Türk davasına bağlıyız. Egemenlik haklarının korunması için kararlı duruştayız.

COP31 başarıyla devam ediyor. Bakan Murat Kurum ve ekibini tebrik ediyoruz. Evimiz olan bu dünya tehdit altında. Sıfır Atık projesi artık BM projesi. Emine Erdoğan'ın projesi artık küresel bir projesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği dikkat çekti. Gazze'nin gündemde olması önemli. Orada liderler zeytin ağacı dikerken, İsrail hükümeti Filistinlilerin zeytin ağaçlarını yok ediyordu.

Cumhurbaşkanımızın küresel adalet, iklim adaleti çağrısı çok önemliydi.

FON SORUŞTURMASI

Cumhurbaşkanımız fon kriziyle ilgili sonuna kadar kararlı olarak devam edileceğini bir kez daha vurgulamıştır. Bu konuda kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı bir tavırdayız. Dolandırıcılarla meşru yatırımcıların ayrımı yapılıyor. Devlet Denetleme Kurulu çalışmaları yol haritası için sonuçlar doğuracak. Açıklanan ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması ve mağduriyetlerin giderilmesi önceliğimizdir. Bir de adli boyutu var. Adli süreçlerde kararlı ve hassas bir şekilde güçlü adımlar atılmaya devam ediliyor.



Fon dolandırıcıları eninde sonunda hesap verecek. İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu meselenin hiçbir safhası faili meçhul kalmayacaktır. Tüm boyutlarıyla bu dolandırıcılık ortaya çıkacak. Kimse siyasi linçle suçlanmamalı. Her ne olursa olsun gerçek açığa çıkacaktır.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye açısından yol haritası ortaya çıkmıştır. Meclis'te kabul edilen yasa bir yol haritası ortaya çıkarmıştır. Sorunun çözümü için yasal çerçeve ortaya çıkarılmıştır. Bölgemizin huzura ihtiyacı var. Terörsüz Türkiye süreci siyonist saldırganlığa karşı önemli bir yanıt. Terörsüz bölge, emparyalist bölücülüğe karşı hakkaniyetli bir cevaptır.



İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI



Gazze her zamanki gündemimiz. İsrail ordusu saldırmaya devam ediyor. Kış şartları faciaya dönüştü. İsrail oraya çadır sokulmasına bile izin vermiyor. BM'ye göre İsrail, 150 bin çadırıın Gazze'ye girmesine izin vermiyor.

ABD-İRAN SAVAŞI



İslamabad Mutabak Zaptı ile bir süreç başlamıştı Ama sonra malesef akamete uğradı. Savaşın tekrar yoğunlaşması tehlikesiyle dünya karşı karşıya"