Ömer Çelik: HTŞ'nin arkasında olduğumuz söylemi yanlış

Son dakika haberi! AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saar 14.10'da AK Parti Konferans Salonu'ndaki başlayan toplantı 16.45'te sona erdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Suriye'de kapsayıcı yönetim olması gerektiğini vurgulayan Çelik, HTŞ iddilarına yeniden yalandı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:



SURİYE'DE YENİ DÖNEM

Suriye, Gazze ile birlikte gündemimizin ana başlığını oluşturmaya devam ediyor. 61 yıl süren Baas rejimi sona erdi. Hızlı bir şekilde yıkıldı.

Suriye vatandaşlarının şanlı bayrağımızı bu şekilde taşımaları Suriye vatandaşlarının bu 13 yıllık dönemde olumlu duygularını ifade etmektedir. Türkiye, 'Suriye Suriyelilerindir' şiarıyla sadece dayanışma içerisinde bu zor günlerinde onlara destek olma çerçevesinde yoluna devam etmiştir.



12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğimiz hizmete başladı. Bundan sonra başlayan bu zor yolculukta devletimizin Suriyeli kardeşlerimizin yanında olacağının göstergesi olarak okunabilir.

"SURİYELİLER NORMAL BİR HAYAT İSTİYOR"

Şimdi hukukla ilgili bir takım mesajlar veriliyor ama bir resim Suriye halkının ne istediğini çok net bir şekilde ifade etmişler. Bir tank var ele geçirmişler daha sonra üzerine meyve ve sebze yerleştirmişler. Bu Suriyelilerin normal bir hayat istediğini medeni bir hayat istediğini gösteriyor.