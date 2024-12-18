Ömer Çelik: HTŞ'yi desteklesek 'Destekledik' deriz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk'de katıldığı program Suriye'de Esad rejimin yıkılmasında etkili olan Heyet Tahrir Şam'nın (HTŞ) arkasında Türkiye olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Çelik, "Yani burada desteklesek 'Destekledik' deriz. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Tam tersine bizim telkinlerimiz 'Daha fazla kan dökülmesin burada siyasi bir çerçeve çıksın' yönünde oldu. O sürede herkes biliyor işte Esad buna yanaşmadı" diye konuştu.

"PYD'NİN KULLANIM TARİHİ GEÇTİ"

Çelik, ABD'nin rejimin devrilmesi sonrası Suriye'de destek verdiği PYD/PKK'ya yönelik bakış açısına da değindi.

Çelik, "Rafta bir ürün olur. Markette balkalda. Son kullanma tarihi geçmiştir. Ama fiziken oradadır. PYD böyle bir şey. Muhalifler ya da Türkiye bir tutum takınırken işte bunlara herhangi bir şekilde dokunmayın gibi bir nokta şimdiye kadar geldi. PYD/PKK çevresinin attığı çığlıklara bakınca sahada gerçeklikte bir değişim olduğu gözüküyor. Ama bu istediğimiz noktada mıdır, değildir" dedi.



