Ömer Çelik: İran'a vahşice saldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş onuncu gününe girdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Ankara'da yakından takip ediliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

“ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRMASININ HİÇBİR HUKUKİ TEMELİ YOK”

Savaşın gidişatına ve tarafların yaklaşımlarına dair değerlendirmesi sorulan Çelik, şöyle konuştu:

“-Bilinen siyasi tarihi içerisindeki en korkunç savaşlardan bir tanesi. Hem savaşın vahşiliği hem başlama şekli hem de bundan sonra doğuracağı sonuçlar açısından… Saldırganlıkla doğrudan İran hedef alınıyor. Diplomasi masası kurulmuşken bu vahşi saldırılar gerçekleşti. Diplomasi masasını bundan sonra kim neden kursun? Güç yolu ile iki ülkenin bir ülkeyi vahşice hedef alması düzen kavramının ortadan kalkması anlamına geliyor. ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının hiçbir hukuki temeli yok.

“HALKIN ÜZERİNE ATEŞ YAĞDI”

-Bu olayla birlikte dünya düzeni diye bir şey kalmadı. Bir ülkenin rejimini değiştirmek için saldırmak barbarlıktır. Kimsenin bir ülkeye rejimi için saldırmaya hakkı yok. Halkın üzerine ateş yağdı. Tahran'da rafineri vurularak İran halkı cezalandırıldı.

“MASA İSTANBUL'DA KURULSA BUNUN AĞIRLIĞI FARKLI OLURDU”

-Arabuluculuk Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de olsa bu yaşanmazdı. Türkiye tarafların desteğini alan bir ülke. Masa İstanbul'da kurulsa bunun ağırlığı farklı olurdu. Kara harekatının sonuçları korkunç olur. Bu Afganistan'da da denenmişti."

"BÖLGEYİ TEHDİT EDİYORLAR"

İsrail'in sınırlarını genişletme yaklaşımı sergilediğini söyleyen Ömer Çelik “Bölgeyi tehdit ediyorlar. Bununla ilgili uzun zamandır değerlendirmeler yapılıyor ama İsrail'in harita, sınır değiştirmek gibi hakkı hukuku söz konusu olamaz. Biz barışın tarafındayız ama kendimizi korumak için topyekün bir hazırlığımız var. Türkiye uzun zamandır hazır. Savaş tehditlerine cevabımız Türkiye'nin gücüdür." dedi.

"SAVAŞ DUA İLE KUTSANMAZ"

İran Savaşı'nın 7'nci gününde karşılıklı saldırılar devam ederken, Beyaz Saray'dan ilginç görüntüler geldi. Oval Ofis'i ziyaret eden Evanjelist din insanları, ABD Başkanı Donald Trump'a dokunarak dua etti.

Çelik bu görüntüyle ilgili ise "Savaş dua ile kutsanmaz. Savaşı destekleyen dini semboller işi başka yere götürdü." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DA YENİ DİNİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i yeni dini lider seçti.

“RADİKAL BİR POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMEMELİ”

Kararı değerlendiren Çelik, “İran'ın sistemini tanımak lazım. Çok radikal bir politika değişikliği beklenmemeli. Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu şekilde politika değişir demek İran'ı çok tanımamak anlamına da gelir. Uzmanlar Meclisi dediğimiz bir kurul var. Eninde sonunda herkes bu savaş dursun ve masa yeniden kurulsun arayışı içerisinde olacaktır. İran'ın tutumunu değiştirmez.” dedi.

İRAN'DAN ATILAN FÜZENİN İMHASI

İran'dan ateşlenip, Irak ve Suriye üzerinden geçerek Türkiye'ye yöneldiği belirlenen bir füze geçtiğimiz hafta havada etkisiz hale getirildi.

“HİÇBİR SALDIRIYI MAZUR GÖRMEYİZ”

Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Burada İran'ın yalnız kalmaması lazım İran haksız bir saldırıya uğruyor. İran'ın uğradığı haksızlığa karşı geniş bir cephe oluşmalı. İran Körfez ülkelerine oradaki Amerikan üslerine bir takım füzeler gönderiyor. Bu stratejinin çok doğru olmadığını ifade ettik. İran'ın diğer İslam ülkelerine füze atışlarının İran'a faydası olmaz. İslam ülkeleri savaşa çekilmemeli. İran'ın saldırıları İsrail'in görmek istediği bir tablo. Türkiye herhangi bir şekilde kendisine yönelen bir saldırıyı hiçbir gerekçeyle mazur görmez.”

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney 'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.