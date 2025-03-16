Ömer Çelik: İslam düşmanlığı yayılıyor

Çelik, sosyal medya hesabından, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeni dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin bulunduğunu kaydetti.



Gelişmiş demokrasilerin İslamofobi ile mücadelede yeterince etkili olamadığını vurgulayan Çelik, "Bu da demokrasilerinin faşistler tarafından kuşatılmasına yol açıyor. Herkesin İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerlerini savunmakla eşdeğer olduğunu anlaması gerekiyor." dedi.

Çelik islam düşmanlığı ve kültürel ırkçlığın batılı ülkelerde yayılmaya ve siyasetçisinden kamu görevlisine kadar toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ettiğini belirtti.



Çelik, "İslam düşmanlığı olarak yayılan ve Müslümanları hedef alan ideolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur." ifadesini kullandı.



İslam düşmanlığıyla mücadelenin tüm insanlığın meselesi olduğuna işaret eden Çelik, "Batılı devletler ve siyasetçiler bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenmelidirler." değerlendirmesinde bulundu.