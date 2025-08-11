Ömer Çelik, İsrail saldırısında ölen gazetecileri andı

İsrail'in Gazze şehrindeki Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilere ait bir çadıra düzenlediği saldırıda gazeteciler Anas al-Sharif ve Mohammed Qreiqeh ile kamera operatörleri Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal ve Moamen Aliwa hayatını kaybetti.

İsrail saldırısında ölen beş gazeteciyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek." dedi.

"İSRAİL DOĞRUDAN HEDEF ALDI"

Paylaşımda Çelik, şöyle dedi:

"İnsanlığın sesi olmak için Gazze’de görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadırı İsrail doğrudan hedef aldı.

Bu alçak saldırı sonucu 5 gazeteci hayatını kaybetti.

Görevi başında insanlığın sesini duyurmak için şehit düşen gazetecilere Allah’tan rahmet diliyoruz.

Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek."