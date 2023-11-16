Ömer Çelik: İsrail’in hezeyanları suçu örtbas etme çabası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi.



Çelik, “Eli kanlı İsrail yönetiminin başbakanı Netanyahu’nun ve bakan Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hezeyanları, birgün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır.” dedi.



Sosyal medya paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir.” diyen Çelik, “Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir.” ifadesini kullandı.