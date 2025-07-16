Ömer Çelik: İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz

"İsrail'in Suriye'ye saldırılarını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in saldırıları tüm bölge ve dünya için güvenlik tehdididir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz."

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

İSRAİL'İ ŞAM'I VURDU

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına üç hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırılar sırasında Genelkurmay Başkanlığı binasından önce alevlerin, ardından yoğun duman bulutunun yükseldiği görülmüştü.



İsrail ordu sözcülüğü, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğunlukta olduğu Süveyda'daki olayları bahane ederek tehditlerini artırdığı Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.



Suriye'nin güneyinde Dürzilerin merkezde yer aldığı olayları ve Suriye yönetiminin adımlarını takip ettiğini açıklayan İsrail ordusu, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" bildirmişti.



İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini de hedef almıştı.

