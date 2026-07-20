Ömer Çelik: Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türklerinin varoluşunu ve geleceğini teminat altına alan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri barışın teminatı olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünyaya ilan ettiği gibi Kıbrıs Türk davasını her koşulda savunmaya devam edeceğiz.”