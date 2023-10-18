Ömer Çelik kimdir? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 yılında Adana’da doğdu. Siyaset bilimcidir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Siyaset Bilimi alanında yaptı. Doktora eğitimini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı.



22, 23, 24 ve 26’ncı dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Adana Milletvekili olarak yer aldı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Ayrıca Türkiye-ABD Dostluk Grubu Başkanlığını da yürüttü.



AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar birçok kez Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve 2015 yılında Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Parti Sözcülüğü görevlerinde bulundu.



61. ve 62. hükümetlerde Kültür ve Turizm Bakanı, 65. hükümette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev aldı.



18 Ağustos 2018 yılında gerçekleşen kongre ile AK Parti MKYK ve MYK üyesi olarak görev alarak, aynı zamanda Parti Sözcülüğü görevini yürüttü.



24 Mart 2021 yılında gerçekleşen AK Parti kongresinde MKYK ve MYK üyeliğine seçilip, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevinde bulundu.



7 Ekim 2023 yılında gerçekleşen AK Parti olağanüstü kongresinde MKYK ve MYK üyeliğine seçildi. Halen, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevini sürdürmektedir.



Ömer Çelik, TBMM 28. Dönem Adana Milletvekili olarak seçilmiştir.