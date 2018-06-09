Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun Ziyapaşa Bulvarı'ndaki seçim-irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, seçimlerin demokrasiye inananlar için bir düğün, şölen ve bayram olduğunu söyledi.



Milletin bin yıllık devlet tecrübesiyle, önüne gelen her zorluğu, demokrasiye geçilen günden bu yana sandık yoluyla aştığını belirten Çelik, "Milletimiz bütün darbelere karşı onuruyla bu yolları aşmasını bildi." ifadesini kullandı.



Çelik, Türkiye'ye "hasta adam" yakıştırmasının, ikinci kez AK Parti iktidarları öncesindeki yıllarda yapıldığını aktararak, "O dönemden de AK Parti iktidarlarıyla refahımızı, barışımızı inşa ederek çıktık. Bugün geldiğimiz noktada, 2002'den bu güne kadar yüzlerce yıllık yol yürüdük. Bu ayları, yılları boşa geçirmedik. Türkiye'yi geriye çeken her türlü ilkelliği ve kavgayı geride bırakarak bugünlere geldik. Emin olun yarınımız da bugünümüzden daha güzel olacak." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı adaylarının vaatlerinin görüldüğünü, bu adayların Türkiye'yi yönetemeyeceğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:



"Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni dönemde, birden çok aday yarışmıyor. Birden çok aday varmış görünmesi sadece şeklidir. Türkiye'de iki unsur yarışıyor. Bir tanesi, bu millete ruh kökünden bağlı olan, büyük projelere imza atmış, söylediğini gerçekleştirmiş ve bundan sonra da gerçekleştirme iradesine sahip olan Cumhurbaşkanımız. Diğerleri ise tek bir lobi gibi hareket ediyorlar. Onların içerisinde de 'Biz yapılan projeleri yıkarız' diyen, 'şimdiye kadar yapılanları engelleriz, bundan sonra yapılacaklara müsaade etmeyiz' diyen bir yıkım lobisi var. Milletimiz kendisine ruh kökünden bağlı, şimdiye kadar söylediklerini yapmış, bundan sonra da yapacak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullanacaktır. Bundan yana hiçbir kuşkumuz yok."



"CUMHURBAŞKANIMIZ KARŞISINDA 'YIKIM LOBİSİ' VAR"



Bakan Çelik, AK Parti kadrolarının 2002'den bu yana büyük işlere imza attığının altını çizerek "24 Haziran'da sadece bir cumhurbaşkanı adayını seçmiyoruz, 24 Haziran'da sadece Mecliste hangi partinin çoğunluk olacağına karar vermiyoruz. 24 Haziran'da Türkiye davasına oy vermiş olacağız. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vererek Türkiye'nin büyüme davasına, ekonomisini, demokrasisini büyütme davasına destek vermiş olacağız. Şunu unutmayın, Türkiye'nin içinde, Cumhurbaşkanımız sandıklardan güçlü bir şekilde çıktığı zaman, AK Parti sandıklardan güçlü bir şekilde çıktığı zaman kimler sevinecek, kimler üzülecek." değerlendirmesinde bulundu.



Partililere, AK Parti'ye verilen destek konusunda tereddüdü olanlara, karşısındaki "yıkım lobisini" anlatmaları tavsiyesinde bulunan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Allah korusun bu diğer adaylardan Cumhurbaşkanımızın karşısındaki 'yıkım lobisinin' unsurlarından birisi kazanırsa kimler sevinecek? Cumhurbaşkanımız kazandığı zaman, AK Parti güçlü şekilde sandıktan çıktığı zaman, kimlerin sevineceğine bakın. Yurt dışında, yurt içinde kimler sevinecek? Sevinecek olanlar bu milletin içerisinde gerçekten Türkiye davasına gönül vermiş kardeşlerimiz ama yurt dışında görüyorsunuz, hangi şer odakları Cumhurbaşkanımızın devrilmesi ve önünün kesilmesi için faaliyet gösteriyorlar? Bu tabloyu, bu oyunu gördük ve bu oyunu bozacağız. Cumhurbaşkanımızı sandıklardan en güçlü tercihle çıkaracağız, Adana'da, Türkiye'de, mazlum coğrafyalarda, Cumhurbaşkanımızın seçilmesiyle sevinecek olanları şimdiden selamlıyoruz."



24 Haziran'a kadar gece-gündüz koşmaları gerektiğini anlatan Çelik, "FETÖ, PKK ve uzantıları, PYD'si ve DHKP-C'si bir olmuş, bu kutlu yürüyüş dursun, Türkiye'nin önü kesilsin diye uğraşıyorlar." dedi.



"YOLUMUZA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, seçim çalışmalarını çalmadık kapı bırakmadan 24 Haziran'a kadar sürdüreceklerini dile getirdi.



Seçimlere "Adana damgası" vuracaklarını belirten Sarıeroğlu, "16 yıldır milletimize hizmet etmenin gayreti ve yarışı içerisinde olduk. Adanamıza hizmet etme gayretinde olduk." diye konuştu.



Sarıeroğlu, 24 Haziran'dan sonra daha fazla çalışarak Türkiye ve Adana'yı şahlandıracaklarını vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bunun için güçlü Meclis ve güçlü hükümet gerekiyor. Bunun desteğini vatandaşlarımızdan istiyoruz. Adayların hali ortada. Biz daha fazlasını yapmaktan bahsederken onlar yıkmaktan, bozmaktan bahsediyorlar. Biz 'yatırımlar' derken onlar yatırımları durdurmaktan, biz 'millete daha fazla hizmet' derken onlar lafla sözle bu işi götürmeye çalışıyorlar. Ama milletimiz farkında, maalesef şahit olmadığımız şeylere şahit oluyoruz. Hızlı trenden bahsediyoruz, 'ne gerek var otobüsle biraz daha meşakkat çekilir gidilir' deniyor. Yeni köprüler ve yollardan bahsediyoruz, onlar bunların yıkılmasından, yok edilmesinden, durdurulmasından bahsediyor. Milletimiz çok daha fazlasını, güzelini, iyisini hak ediyor. Bunun için inşallah 24 Haziran'dan sonra milletimizden aldığımız güç ve destekle, liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz."



"KIRDIĞIMIZ REKORLARI DEVAM ETTİRECEĞİZ"



Bakan Sarıeroğlu, çok çalışıp çok güzel sonuç elde edeceklerini belirterek, "İnşallah 24 Haziran gecesi bunun kutlamalarını yapacağız. Ülkemizle ilgili hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde geldiği noktayı anlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:



"Bundan sonra kırdığımız büyüme, ihracat ve istihdam rekorlarını devam ettireceğiz. Dünya krizlerle boğuşurken, biz de 15 Temmuz gibi ağır bir darbeyi yaşamışken büyümemizi, kalkınmamızı sürdürdük. 1,5 milyon insana ek istihdam sağlamış bir Türkiye var bir yılda. Dünya ülkeleri yatırım yapamazken Türkiye'yi 3,5 kat büyütmüşüz, hastane sayılarımızı 3 bin 900'ün üzerine ulaştırmışız, 112 üniversiteye ulaşmışız. Diğer taraftan emeklilerimize, işçilerimize, çiftçilerimize dokunmaya, onların hayatını kolaylaştırmaya, hayat standartlarını arttırmaya devam etmişiz. İnşallah bunların hepsini güçlü şekilde sürdüreceğiz."



Konuşmaların ardından bakanlar Çelik ve Sarıeroğlu ile katılımcılar kurdeleyi keserek, seçim-irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

