Ömer Çelik: Mavi Vatan'daki haklarımızı ve Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Türkiye -Libya deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisi'nden onaylamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çelik, “Tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır." dedi.

Ömer Çelik, sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanların ve dayatmacı yaklaşımların geçersiz olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan 'daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız." ifadelerini kullandı.

Çelik, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Libya’nın haklarını yok sayan gayrimeşru girişimlerin başarılı olamayacağını da sözlerine ekledi.

Ömer Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Libya Temsilciler Meclisi’nin Türkiye ile imzalanan Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı onaylaması, tarihi ve hukuki haklılığımızın tescilidir. Türkiye ve Libya’nın haklarının korunması bakımından bu anlaşma hukuki olarak sağlam temellere dayanmaktadır. Sahadaki gerçekleri ve hukuk ilkelerini görmezden gelen beyanlar ve dayatmacı yaklaşımlar bizim için geçersizdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Mavi Vatan’daki haklarımızı ve kardeş Libya halkının haklarını güçlü bir biçimde savunacağız. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve kardeş Libya’nın haklarını yok sayan hiçbir gayrimeşru girişim başarılı olamaz. Bölgenin geleceği dayatmalarla değil, hakkaniyet ve iş birliğiyle şekillenecektir."

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ YETKİ ALANLARI MUTABAKATINA LİBYA TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN ONAY

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı.

Libya Temsilciler Meclisinden yapılan açıklamada, Meclis'in Bingazi’de toplandığı belirtildi.

Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019’da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Temsilciler Meclisi ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi Kararını oy birliğiyle iptal etti.”