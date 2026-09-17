Ömer Çelik Menderes, Zorlu ve Polatkan andı

1960 askeri darbesi sonrası Yassıada'daki yargılamalar sonucu idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın vefatının üzerinden 65 yıl geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Darbeler her zaman milletin ve devletin düşmanıdır. Milletimizin iradesine düşman olanların ülkemize yaptığı en büyük kötülükler darbelerdir.” ifadesiyle şunları kaydetti:

"Karanlık bir darbe sonucunda, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 65 yıl önce idama mahkûm edildi.

“HAKSIZ YERE İDAM EDİLENLER MİLLETİN GÖNLÜNDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR”

Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbeciler ise tarih önünde mahkum edildi.

Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı vefatlarının yıl dönümünde, rahmetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

BURHANETTİN DURAN: “BU ACI SÜREÇ DEMOKRASI TARİHİNE DERİN YARALAR BIRAKTI”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, “Millet iradesine vurulan 27 Mayıs darbesinin ardından hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı, sözde yargılamalar sonucunda idam edilen Başbakan Adnan Menderes’i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum.” sözleriyle 27 Mayıs’ın ardından yaşanan acı sürecin demokrasi tarihine derin yaralar bıraktığını belirterek açıklamasına şunları ekledi:

"Menderes’in, Zorlu’nun ve Polatkan’ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin iradesini savunmayı ve demokratik kazanımlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."