Ömer Çelik: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya sinagog yapma açıklamalarına, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir." sözleriyle sert tepki gösterdi.

Ömer Çelik: Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir

, X Sosyal Medya ptaformu üzerinden bir mesaj paylaşarak Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa sözlerine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir. Uluslararası toplum provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır" ifadesini kullandı.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır.

Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir.

Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa’nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."

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