Ömer Çelik: Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz

14.05.2026 13:21

Son Güncelleme: 14.05.2026 13:32

Anadolu Ajansı

Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrailli bir bakanın, beraberindekilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

 

Netanyahu hükümetinin üyelerinin insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

 

"Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur."