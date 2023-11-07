Ömer Çelik: Netanyahu hükümetinin eylemleri savaş suçu

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 14.40'ta başladı.



2 saat 20 dakika süren toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı, soruları yanıtladı. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gazze'deki insanlık dramını ele aldık. Bu Srebrenitsa katliamına benzer bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Netanyahu hükümetinin eylemleri savaş suçudur, soykırımdır. İsrail ordusu 222 okulu vurdu, 40 bin konut yıkıldı. Tüm bunlar savaş suçu niteliğindedir. BM Genel Sekreteri, yaşadıklarını dehşet duygusuyla ifade ediyor. Ama bütün bu ifadelere rağmen süreçte BM etkili değil.

121 ülke İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı. Gelinen tablo uluslararası sistemin iflas ettiği anlamına gelmektedir. İki devletli çözüm hayata geçmeden kısır döngünün, saldırıların sona ermeyeceğini görüyoruz. Ateşkes ve ardından iki devletli çözüm hayata geçmelidir. Uluslararası toplum gereken inisiyatifi göstermelidir. Netanyahu'nun yaptığı şey katliam siyasetini örtbas etmektir.

Tevrat ve İncil'in takipçileri, katliamlar için destek olarak kullanılmasına tepki göstermelidir. Dünyanın her tarafında onurlu halklar ellerinizde kan var diyerek seslerini yükseltmelidirler. İsrail'in kendini koruma hakkı olduğunu söyleyenler, kırmızı çizgileri olmadığını söylüyor. Bu katliama cevaz vermektir. Cumhurbaşkanımız yakında yeni bir diplomasi atağı başlatacaktır. İki devletli çözümün hayata geçmesi için çalışma sürmektedir.

"BİR GÜNDE 500 TIR YARDIM GEREKLİ"

Gazze'ye günde en az 500 TIR'lık yardım girmelidir. 32 günde giren TIR sayısı bir günde girmesi gereken yardım kadar değil. Koskaca sistem insani yardımı bile gerçekleştiremiyor. Gazze'nin boşaltılmasını istemek, Netanyahu zihniyetinin Filistin davasını ortadan kaldırması demektir.

"KADIN VE ÇOCUKLARI KATLETTİLER"

BM hiçbir şey yapamıyor. BM Genel Sekreteri dehşet olarak nitelendiriyor ama kurumsal olarak bir şey yapılamıyor. Ancak İsrail buna dahi tahammül edemiyor. İsrail onu bile istifaya davet etti. Netanyahu hükümeti Hamas ile mücadele ettiğini söylerken 10 bin kişi öldü, 4 bini çocuk, 3 bini kadın. Bunlar bir örgüt mensubu muydu? Bunlar askeri niteliği olmayan insanlar. 7 bin kadın ve çocuğu katlettiler. İsrail'in yaptığının kendini savunmayla ilgisi yok. Netanyahu'nun zihniyetinin DEAŞ'ın zihniyetinden bir farkı yok.

"CHP AYNI CHP"

Yeni göreve gelenleri tebrik ediyoruz. Biz orada bir değişim görmedik. CHP aynı CHP. Aynı siyasi tutumlar devam ediyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu siyasal değişimi taşıyan parti AK Partidir. Bizim gördüğümüz kadarıyla kongredeki CHP aynıdır, orada sadece bir koltuk değişimi olmuştur."