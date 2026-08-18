Ömer Çelik: Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , İsrail yönetimine sert sözlerle tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun İsrail iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdığını belirtti.

“NETANYAHU BÖLGE İÇİN KAOSTAN BAŞKA BİR ŞEY İFADE ETMİYOR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik "Netanyahu’nun ‘soykırım şebekesi’ tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail’in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı ‘insanlık ittifakı’nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır.” dedi.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini ‘insani değerler’ adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir.” diyen Çelik şöyle devam etti:

“Netanyahu şebekesinin Gazze’deki soykırımı, Batı Şeria’yı Gazzeleştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan’ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye’ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır. Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye’yi tekrar hedef alması, bölge haklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi.”

Suriye'de Şara hükümetinin ülkenin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman adımlar atsa, İsrail'in hemen Suriye halkının iç barışına saldırdığını belirten Ömer Çelik “Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır.” diye konuştu.