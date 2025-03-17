Ömer Çelik: Önceliğimiz PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:



21 Mart'ta Nevruz'u kutlayacağız.Cumhurbaşkanımızın katılımıyla program düzenlenecek.

Dünya, yeni bir düzen arayışında. Türkiye tüm gelişmelerin merkezinde, kilit ülke konumunda.

"AB ÇİFTE STANDARTLARLA YÜZLEŞMELİ"

Türkiye’yi sadece güvenlik konularına indirgeyemezsiniz. Demokratik değerler, ekonomik refah, bunların paylaşılması ve dayanışmanın ortaya çıkması bakımından değerlendirmeniz gerekir. Yıllardır AB üyeliği süreci ile Türkiye’nin önüne koydukları çifte standartlarla yüzleşme zamanıdır. Birtakım konuları müzakere etmek için fasılları dahi açmaktan çekiniyorlar.

SURİYE'DEKİ OLAYLAR



Suriye'de Esad'a bağlı bazı grupların meşru yönetime karşı saldırı gerçekleştirmesi neticesinde bazı olaylar meydana geldi. Ortaya çıkan çatışmalar oldu. Bu kaosu tetiklemeye çalışan odakların harekete geçtiğini gördük. Bu saldırıları gerçekleştirenleri lanetliyoruz.

Siyasi mezhepçilik zehirdir. Her zaman 'Suriye Suriyelilerindir' ilkesine bağlı kalıyoruz.

AK PARTİ - DEM HEYETİ GÖRÜŞMESİ

2 saatlik görüşmede PKK'nın kendisini feshine odaklandık. Önceliğimiz PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesidir.



Şart ve önadım gibi taleplerin gündeme gelmemesi gerekiyor.

SURİYE - SDG ANLAŞMASI

Silah bırakma çağrısı doğrudan YPG'yi de ilgilendiriyor.