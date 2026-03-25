Ömer Çelik: "Özel'in kullandığı dil Türkiye karşıtlarının dilidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika iradesinin, dünyanın içinde bulunduğu kaos karşısında milletin ve devletin güvencesi olduğunu vurguladı.



Çelik, “Bütün dünya Cumhurbaşkanımızın siyasetinin kapsayıcı ve sonuç alıcı dinamiklerini ilgiyle ve takdirle izlemektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dış politika iradesine karşı kullandığı dil ise Türkiye karşıtlarının dilidir” ifadelerini kullandı.



Son bir haftadır dünya basınında Türkiye karşıtlığı yapanların söylemlerinin Özgür Özel'in söylemleri ile aynı olduğunu belirten Ömer Çelik şunları kaydetti:

“Dünya büyük sorunların içinden geçerken, hala dünyada olup biteni anlayamayan ve kendi parti içi sorunlarına mahkum olmuş Özgür Özel’in söylediklerinin bir hükmü yoktur.”