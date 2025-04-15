Ömer Çelik: Özgür Özel'in sözleri vesayet ideolojisinin son sürümüdür

Ömer Çelik, Özgür Özel’in grup toplantısında Cumhur İttifakı'nı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.



Ömer Çelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:



"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in söyledikleri, “seçilmiş hükümeti” hedef alan vesayet ideolojisinin son sürümünden başka birşey değildir.



Bu siyasi muhalefet değil, sadece marjinal bir siyasettir.



“Normalleşme” diye başlayan bir siyasi hikaye, vesayet zihniyetine park etmiştir."