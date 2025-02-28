Ömer Çelik: PKK'nın Irak ve Suriye'deki tüm unsurları tasfiye edilmeli

ERDOĞAN'IN 2005'TE DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI KONUŞMA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Ağustos 2005’te Diyarbakır’da yaptığı konuşmayı hatırlatan Çelik, Erdoğan’ın “Türkiye ne kadar İstanbul ise ne kadar Konya ise o kadar Diyarbakır’dır. Bu ülkenin her yerinin, her renginin, her sesinin farklı bir lezzeti vardır.” dediğini anımsatıp, “Kürt sorunu da baş örtüsü sorunu da Cumhurbaşkanımızın iradesi sayesinde çözülmüştür.” ifadelerini kullandı. Çelik, “Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı, bütün Ortadoğu’da başlayan karanlık süreçlere karşı, bütün bu dalgayı göğüsleyecek yeni bir mesaj, davet, çağrı olarak ortaya çıkmıştır.” diye konuştu.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , terör örgütünün Irak ve Suriye’deki tüm unsurlarıyla tasfiye edilmesi gerektiğini söyledi.

Çelik’in açıklamaları şöyle:



"Bugün, Türk siyasi tarihinin karanlık tarihlerinden birinin 28 Şubat’ın yıldönümü… 28 Şubat’ın karanlığını yırtıp atan, demokrasi mücadelesini veren, demokrasi mücadelesine önderlik eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu belge sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakan olarak imzasını taşıyor. Verdiği o büyük mücadelenin sonunda sayın Cumhurbaşkanımız, başbakan olarak 28 Şubat’ı hayata geçiren bütün genelge, talimatlar, eylem planı, tüm belgeleri o büyük mücadelenin arkasından bu imzayla bertaraf etmiştir.

2005'TE DİYARBAKIR'DA YAPILAN KONUŞMA



Dünden beri gündem, PKK terör örgütünün silahları bırakması ve lağvedilmesiyle ilgili gündem. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakan olduğu dönemden itibaren yasakların kalkması, milletimizin üzerine kurulmuş vesayet tuzaklarının ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın kimliklerinin, hak ve hürriyetlerinin baskı altına alınması karşısında ortaya koyduğu iradenin sembol niteliğinde konuşmaları vardır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞMA ZAMANIDIR"



Bundan bir tanesi 12 Ağustos 2005’te sayın cumhurbaşkanımız tarafından Diyarbakır’da yapılan konuşmadır. O konuşmada, “Türkiye ne kadar İstanbul ise ne kadar Konya ise o kadar Diyarbakır’dır. Bu ülkenin her yerinin, her renginin, her sesinin farklı bir lezzeti vardır. Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur.” diye ifade etmişlerdir. Bu ifade meseleyi sadece bir etnik mesele olarak ele almamakta, meselelerin çözümünün Türkiye’nin bütününü ilgilendiren bir demokrasi meselesi olduğunu ifade etmektedir.

Kürt sorunu da baş örtüsü sorunu da Cumhurbaşkanımızın iradesi sayesinde çözülmüştür. Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TAMAMEN FESHEDİLMESİ ESASTIR"

Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı, bütün Ortadoğu’da başlayan karanlık süreçlere karşı, bütün bu dalgayı göğüsleyecek yeni bir mesaj, davet, çağrı olarak ortaya çıkmıştır. Bunun esası terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bu çerçevede, terör örgütünün silahlarını bırakması ve tamamen feshedilmesi esastır. PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun, Irak ve Suriye’deki bütün uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendi kendisini feshetmelidir.

Şöyle bir konu gündeme getiriliyor; ‘Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?’ Bir kere daha ifade ettik ki; burada devletin nitelikleriyle ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. Milletimizin değerleri konusunda bir al-ver süreci söz konusu değildir.

CHP LİDERİ ÖZEL'E ELEŞTİRİ

Muhalefet partilerinden gelen bir takım eleştiriler de maalesef kalitesiz ve içeriksizdir. Bugün CHP Genel Başkanı Özel, çıkmış Cumhur İttifakı içerisinde bir kesimin öne çıktığını, diğer kesimin sürece dahil olmaya çalıştığını ifade etmiş. ‘Süreç şeffaf yönetilmiyor.’ diyor. Cumhur İttifakı bir ve bütündür. Hiçbir şeffaf olmayan bir süreç yoktur."