Ömer Çelik: PKK'nın Irak ve Suriye'deki tüm unsurları tasfiye edilmeli

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı gündemdeki yerini koruyor.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütünün Irak ve Suriye’deki tüm unsurlarıyla tasfiye edilmesi gerektiğini söyledi.

Hiçbir pazarlığın söz konusu olmadığını vurgulayan Çelik, “Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz.” dedi.

ERDOĞAN'IN 2005'TE DİYARBAKIR'DA YAPTIĞI KONUŞMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Ağustos 2005’te Diyarbakır’da yaptığı konuşmayı hatırlatan Çelik, Erdoğan’ın “Türkiye ne kadar İstanbul ise ne kadar Konya ise o kadar Diyarbakır’dır. Bu ülkenin her yerinin, her renginin, her sesinin farklı bir lezzeti vardır.” dediğini anımsatıp, “Kürt sorunu da baş örtüsü sorunu da Cumhurbaşkanımızın iradesi sayesinde çözülmüştür.” ifadelerini kullandı.



Çelik, “Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı, bütün Ortadoğu’da başlayan karanlık süreçlere karşı, bütün bu dalgayı göğüsleyecek yeni bir mesaj, davet, çağrı olarak ortaya çıkmıştır.” diye konuştu.