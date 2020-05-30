Ömer Çelik: Provokasyonlara müsaade etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kilise saldırıları ve Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdide ilişkin bir açıklama yaptı.



Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çelik, şunları kaydetti:



"Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz. Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan; vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır .

Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır.



Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz.



Vatandaşlarımız içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin Türkiye düşmanlığı olduğunu tarihimizden çok iyi biliyoruz. Kullandıkları maşalar değişir bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye’de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu."

