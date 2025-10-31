Ömer Çelik: "Sayın Numan Kurtulmuş’a yönelik saygısızlığı kınıyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.



Ömer Çelik, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a yönelik ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'ya tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’a dönük Yüce Meclis’in çatısı altında gerçekleşen saygısızlığı ve hakaretamiz sözleri en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş'un Türkiye'nin önemli meselelerinden biri hakkında TBMM'de yasalara, demokratik ilkelere ve geleneklere uygun bir şekilde yürütülen bir sürece başkanlık ettiğini belirten Çelik, "Meclis Başkanımızın sorumlu bir siyaset adamı olarak yürüttüğü meşru bir süreci hedef almak adına sarfedilen saygısız sözler Yüce Meclis’imize de saygısızlıktır. Muhalefet etmekle saygısızlığı ayırt edemeyenlerin yaptıkları demokratik siyaset değildir, sadece siyaseti zehirleme faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in 2026 yılı bütçe teklifine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Daha sonra söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş'a dönen Erhan Usta, "TBMM Başkanı olarak PKK sevdanız nereden geliyor, anlamıyorum" dedi. Bu sözler komisyonda gerginliğe neden oldu.

KURTULMUŞ: BU HADSİZLİKTİR, HAKSIZLIKTIR



Ardından söz alan Kurtulmuş, "Ar ve yaralayıcı söz, kapsamının çok üstünde bir hadsizliktir. Bu arkadaşımız bu salonda söylediği sözlerden vazgeçtiğini açıkça ortaya koymalıdır. Ben PKK sempatizanı, sevdalısı falan değilim. Eğer böyle kabul ediyorsanız, bunu size iade ediyorum. Bu yaptığınız siyasi şovu da böyle basit numaralarla sürdürmeyin. Eğer bende bir sevda olacaksa ben bu vatana, millete sevdalıyım. Bu milletin, 86 milyonun her bir ferdini kendi kardeşim olarak bilirim, kabul ederim. Bu ülkenin insanları arasına, 'Türk-Kürt' diye ayrımcılık koymak isteyenlerin hepsinin bu ülkeye zarar verdiklerini, haksızlık yaptıklarını bilirim. Bu ülkenin insanlarını, 'Sağcı-solcu, Alevi-Sünni' diye ayıranların hepsinin memlekete ihanet ettiklerini düşünürüm. Dolayısıyla 40 yıllık siyasi hayatı boyunca açık fikirlerini dile getirmiş bir adama, bu lafı söylemek en hafif tabiriyle hadsizliktir, haksızlıktır, terbiyesizliktir. Ben bu salondan kalkıyorum" diye konuştu.



Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nu terk etti. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, oturuma 10 dakika ara verdi.