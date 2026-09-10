Ömer Çelik: SDG'nin entegrasyonu takibimizde

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , partisinin merkez yürütme kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Çelik, Terörsüz Türkiye sürecinin toplantıda konuşulan konulardan biri olduğunu söyledi. Süreçle ilgili olarak komisyonların, oluşturulduğunu hatırlatan Çelik, TBMM'de 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan yararlanılması için ise fesih süreçlerinin tamamlanması gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü, ''Silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede Iraklı muhataplarıyla yoğun bir mesai içerisindeler.'' dedi.

Süreçle ilgili olarak en önemli başlıklardan bir tanesinin Suriye olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü, SGD / YPG terör örgütünün kendini feshederek Suriye Ordusu'na entegre olması sürecinin takipçisi olacaklarını söyledi.

Çelik, ''Fesih süreçleri bölge için iyi bir gelecek inşa edecek.'' dedi.