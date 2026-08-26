Ömer Çelik: SDG'nin feshiyle önemli bir eşik aşıldı

SGD / YPG terör örgütünün kendini feshederek Suriye Ordusu'na entegre olması, başta Türkiye olmak üzere uluslararası kamuoyunda ilgiyle takip edildi.

Örgütün elebaşlarından Mazlum Abdi, Türkiye'deki çözüm sürecinin ilk aylarında kendilerine dönük çağrılara yanıt verirken Abdullah Öcalan ile doğrudan görüşmeleri gerektiğini savunmuştu.

Bu sırada Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs 2025'te kongresini toplayan PKK, terör örgütünün feshedildiğini açıklamıştı.

Türkiye, SDG 'nin ana omurgasını oluşturan YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu vurguluyor, örgütün silah bırakma kararının SDG'yi de kapsaması gerektiğini belirtiyordu.

Beklenen adım, 25 Ağustos 2026 tarihi itibariyle atılmış oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de SDG'nin fesih kararı na ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü, “Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye’nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi. Bu soylu mücadeleye yıllar ve tarih şahittir.” ifadelerine yer verdiği açıklamasına şöyle devam etti:

"Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman destekliyoruz. Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir.

“ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLMİŞ OLDU”

SDG’nin feshedilmesinden sonra Suriye’nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu.

Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye’nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler katetmesini sağlıyor.

“Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor.

“KARDEŞLİK SİYASETİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Suriye’nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği “kardeşlik siyaseti”mizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz."