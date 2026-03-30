Ömer Çelik: Sıfır Atık Hareketi, dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik; “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın ve insanlığın pek çok alanda insan eliyle oluşturulan tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Savaşlardan ekolojik krizlere, nefret ideolojilerinden açlık ve susuzluğa kadar çok boyutlu tehditler dünyamızı, insanlığı ve insani değerleri tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu tehditlere direnmek ve değerlerimize sahip çıkmak için 'insanlık ittifakı'na katkı sunmaya ve öncülük etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin 'insanlık ittifakı'na katkılarının önde gelenlerinden biri, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık girişimidir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, 2022'de, ülkemizin öncülüğünde kabul edilen kararla 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' olarak ilan edilmiştir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Sıfır Atık Hareketi, insanlığın ortak evi olan dünyaya sahip çıkmak için küresel bir eylem ve ilham kaynağıdır. Bu büyük kazanım, diğer devletler için örnek teşkil etti ve insanlık ittifakının bir değeri haline geldi. Ortak evimiz dünyamızı ve insanlığı savunmaya devam ediyoruz."