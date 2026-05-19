Bahçeli'nin süreç önerisi. Ömer Çelik: Çeşitli aşamalarda yol haritası güncellenecek

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.30'da başladı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , MKYK devam ederken açıklamalarda bulunuyor.



BAHÇELİ'NİN SÜREÇ ÖNERİLERİ

Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarına da değinen Çelik, “Cumhur ittifakı bir ve bütün olarak hareket ediyor. Bu süreci kesintisiz şekilde güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz. Burada hedef terörün Türkiye gündeminden çıkmasıdır. Komisyon raporundan ifade edildiği gibi esas amaç terör örgütünün silah bırakmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Çelik, "Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır. Yol haritasının tabi çeşitli aşamalarda güncellenmesi gerekiyor. Tüm bunları ele alarak yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki günlere yol haritasıyla ilgili, güncellenmesi gereken adımlarla ilgili çalışmalarımzı sürecek." dedi.



KÜRESEL SUMUD FİLOSUNA SALDIRI



Ömer Çelik, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı lanetlediklerini ve durumu yakında takip ettiklerini belirtti. Çelik, “Soykırım şebekesi aynen devam ediyor. İkinci aşamaya geçilememesinin sebebi İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve ambargo uygulamasıdır. Soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke” dedi.



SAHA Fuarı'yla ilgili de konuşan Çelik, “Gazze'de çocukları yapay zeka ile öldüren teknolojiye karşı insan hayatını kurtaracak teknolojik gelişme bakımından fuardaki etkinlikler çok öneliydi. AB üyelerinin Gazze'ye saldırı devam ederken İsrail'e silah sattığını açıklaması teknoloji ve elde edilen çıkarla insani değerlerin kopması arasında büyük bir trajediyi insanlığın önüne koymaktadır.” diye konuştu.

Çelik, “Avrupa Birliği Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. En geniş alanda Türkiye olan ilişkisini hayata geçirirse tüm sıkıntılarını ortadan kaldırır. Türkiye'nin AB'ye katılımı engellenmemiş olsaydı bugün AB küresel güç olarak krizlerin önlenmesinden daha fazla rol alabilirdi.” dedi.