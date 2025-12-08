Çelik: Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü’nü kutluyoruz

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden bir yıl geçti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Çelik, "Katliamcı Esad rejiminin sona erdiği ve iç savaşın bittiği gün 8 Aralık 2024. Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz." dedi.

Suriye hükümetinin her türlü provokasyon, saldırı ve engele rağmen birliğini ve dirliğini sağlama yönünde ilerlediğini ifade eden Çelik, "Kardeş Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Suriye'de, 14 sene süren iç savaş sonrası, 61 yıllık Baas rejimi 8 Aralık 2024'te devrildi.