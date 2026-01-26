Ömer Çelik: Suriye'de Kürtler terör vesayetinden kurtulmalı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.59'da başladı.

AK Parti MKYK toplantısında; Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül'ün AK Parti’ye katıldığı öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunup gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çelik, MKYK'da hem Gazze'deki hem de Suriye'deki durumların değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı yapıldığını söyledi.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç ve dış politikaya dair talimatları olduğunu da belirtti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE BİRBİRİNDEN AYRILAMAZ”

Çelik, terörsüz Türkiye süreci konusundaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtip “Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeden ayrılamaz, terörsüz bölge kavramı terörsüz Türkiye'den ayrılamaz. Bu süreç terörsüz Türkiye, terörsüz bölge kavramlarının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.” dedi.

“PKK TÜM UZANTILARINI FESHETMELİ”

Suriye'deki gündemin son derece önemli olduğunu ifade eden Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"-Burada da Suriye'deki herkesin kazandığı tek Suriye tek ordu ilkesine bağlılık çerçevesinde tüm etnik grupların tüm dini grupların haklarının garanti altına alınacağı bir modelin ortaya çıkmasını ifade ediyorduk. Gerçekten kastımız, Esad döneminin zulmünden, inkar ve asimilasyon politikalarından sonra bütün Suriyelilerin Suriye’nin inşasına özne olarak katılması, kimsenin dışlanmaması gerektiğidir. Türkmen, Arap, Kürt kardeşlerimiz, Müslümanlar, Hristiyanlar ile Şii, Sünni, Alevi, Nusayri, Dürzi başta olmak üzere saydığımız ve sayamadığımız tüm mezhep ve etnik grupların tek ve onurlu bir Suriye’nin eşit parçaları olarak ülkenin geleceğinde söz sahibi olması gerektiğini defalarca ifade ettik ve irademizin bu yönde olduğunu açıkça ortaya koyduk.

-Suriye'de DAEŞ'e dönük mücadele kesintisiz bir şekilde sürmeli. DAEŞ'in kendisine bir alan bulmaması gerekir. Hangi terör örgütü olursa olsun hiçbir şekilde var olmaması gerekir. Terörsüz Türkiye kapsamında PKK'nın tüm şubeleriyle kendisini feshetmesi gerektiğini ifade ettik. Suriye açısından bizim önemsediğimiz hem kan dökülmemesi açısından hem de Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin haklarının korunması açısından 10 Mart Mutabakatı'nın önemini vurguladık. Suriye'de ortaya çıkan son tabloda en çok Kürtler kazandı."

"SDG'NİN DERDİ KÜRTLER DEĞİL"

Terör örgütü SDG'nin derdinin Kürtler olmadığını söyleyen Ömer Çelik, "Tek Suriye ve tek ordu ilkesine katılım sağlanmalı." ifadesini kullandı.

"İRAN'A MÜDAHALENİN KARŞISINDAYIZ"

İran'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, "Dış müdahaleye karşıyız. İran'da yaşananlar kendi dinamikleri ile çözülmeli. İran köklü bir devlet bizim için İran halkı kardeş bir halk. Dış müdahalenin olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. İran'a dış müdahale yanlış sonuçlar çıkartır." dedi.

“GAZZE BİR EMLAK DEĞİLDİR”

Çelik, Gazze'nin bir vatan olduğunu ve emlak yaklaşımıyla değerlendirilemeyeceğini belirtip ”Gazze bir emlak değildir." diye konuştu.

“ÖZGÜR ÖZEL YETERSİZ BİLGİLENDİRİLİYOR”



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye açıklamasına yönelik Çelik, “Kürt meselesini istismar etmeyi meslek edindiler. Özel bölge hakkında yetersiz bilgilendiriliyor" dedi.

