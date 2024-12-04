Ömer Çelik: Tel Rıfat ve Münbiç'te terör varlığı istemiyoruz

Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İran'ın bölgede zayıflatılması, mezhep savaşlarının çıkması, İsrail'in güçlenmesi ve güvenliğin sağlanması Ankara'nın önceliği olmamalıdır" sözlerini hatırlatması üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti'ne değil de başka devletlere söylenecek sözleri Sayın Özgür Özel tutuyor Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı söylüyor. Türkiye'nin ne İran'ı zayıflatmak, ne İran'ı güçlendirmek, ne herhangi bir devleti zayıflatmak, ne herhangi bir devleti güçlendirmek gibisinden bir motivasyonu bölge politikası olarak yok, Suriye'de de yok. Burada aynı şey Rusya için de geçerlidir; ne zayıflatmak, ne güçlendirmek gibisinden. Orada bulunan varlığımızın neye dönük olduğunu defalarca ifade ettik. Orada herhangi bir gruba karşı ya da herhangi bir devlete karşı bir pozisyon içerisinde bulunmuyoruz" yanıtını verdi.



Türkiye'nin sınırlarına terör örgütlerinin yaklaşmasından sonra derinliği korumak için Fırat Kalkanı ve diğer harekatları yaptıklarını belirten Çelik, "Maalesef Özgür Özel'in, böyle bir cümle kurmuş olması büyük bir sorumsuzluktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir komşu devleti ya da bölge devletini zayıflatmak üzere ya da güçlendirmek üzere orada bulunduğunun söylenmesi başlı başına bir basiretsizlik ve sorumsuzluktur" dedi.



Çelik, Özel'in "İsrail'in hakimiyetinin güçlendirilmesi için de herhangi bir adım atılmamalıdır" sözlerine ilişkin ise, "Özgür Özel'in konuşmasında Türkiye'yi suçlayan bütün devletlerin ve odakların bütün görüşleri bir koleksiyon haline getirilmiş ve ana muhalefet partisinin liderinden hükümetimize dönük bir suçlama haline getirilmiş, bu son derece yanlış bir şeydir" diye konuştu.



'BUNLARIN HEPSİ GERÇEK DIŞI, HEPSİ YALAN'



Çelik, 'Halep'te muhaliflerin arkasında Türkiye'nin olduğu iddiaları var, nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusuna ise;



"Bunların hepsi gerçek dışıdır, bunların hepsi yalandır. Suriye'de arzu ettiğimiz şey, herhangi bir şekilde oradaki şiddetin yükselmesi ya da çatışmaların artması değildir." yanıtını verdi.



Türkiye'nin bölgedeki pozisyonunun açık olduğunu belirten Çelik, "Türkiye, bugünkü hareketliliği bütün taraflara ifade etti ve telkini bu yönde oldu. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki kurallara uyulsun. Bizim herhangi bir şekilde 'Suriye'nin içindeki çatışmaların yükselmesi' şeklinde bir yaklaşımımız ve değerlendirmemiz yoktur. Tam tersine bugün de Astana sürecindeki devletlerle bu meselenin nasıl çözüleceği konusunda Cumhurbaşkanımız ortak çalışma iradesini aynen korumaktadır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN İKİ TALEBİ



Ömer Çelik Türkiye'nin bölgedeki hareketliliğe yaklaşımının terör örgütlerinin bölgeden çıkarılması yönünde olduğunu belirterek, "İki tane talebimiz vardı. Birincisi, Tel Rıfat ve Münbiç'ten terör örgütünün çıkarılması. Tel Rıfat ve Münbiç'ten terör örgütünün çıkarılması konusundaki bize verilen sözler yerine getirilmedi. İkincisi, 'Türkiye sınırından itibaren Suriye tarafına doğru 30 kilometre derinlikte ülkemize karşı faaliyet gösteren herhangi bir silahlı unsur ve terör örgütü görmek istemiyoruz' diye. Burada şimdiye kadar bize verilen söz çerçevesinde ne Tel Rıfat'tan ne Münbiç'ten bu terör unsurları çıkarılmadı. Dolayısıyla bu terör örgütlerinin oradaki varlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine ve meşru haklarına dönük bir tehdittir, verilen sözler tutulmamıştır." sözleriyle Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını hatırlattı.



Suriye'de rejimin terör örgütü PKK/PYD'yi bölgedeki bışaltılan alanlara davet ettiğini belirten Çelik, "Rejim terk ettiği yerlere PKK terör örgütünü davet etmektedir, PYD'yi davet etmektedir, oraya ve rejim kendi kontrolündeki yerleri bu terör örgütüne teslim etmektedir. Bu da rejimle terör örgütü arasındaki iş birliğini net bir şekilde gözlerimizin önünde gerçekleştirmektedir. Tel Rıfat ve Münbiç'te herhangi bir şekilde terör örgütünün varlığını görmek istemiyoruz." diye konuştu.



Çelik şunları ifade etti:



"Tel Rıfat ve Münbiç'te herhangi bir şekilde terör varlığı istemiyoruz. 30 kilometre derinlikte herhangi bir şekilde ülkemizi tehdit edecek herhangi bir silahlı terör örgütü varlığına müsaade etmeyeceğimizi ifade ediyoruz.



Onun dışında bizim herhangi bir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ya da diğer meselelerle herhangi bir sonumuz yoktur. Tam tersine Suriye'de kapsayıcı bir hükümet olsun ve toprak bütünlüğü korunsun arzusundayız.



Çelik, bir gazetecinin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad'a daha önce bir çağrısı olmuştu, bu çağrı bugün de geçerli mi' sorusu üzerine ise şunları söyledi:



"Şimdiye kadar da biliyorsunuz bugünkü noktaya gelinceye kadar da defalarca rejime yapılan çağrı şuydu; muhaliflerle bir araya gelinsin ve kapsayıcı bir hükümet kurularak Suriye birlik, bütünlük içerisinde yoluna devam etsin. Bizim burada herhangi bir şekilde yayılmacı birtakım arzularımız olduğunun söylenmesi baştan sona yalandır.



Türkiye açısından da iki noktada hassasiyetimiz var. Türkiye'ye dönük olarak herhangi bir şekilde bir güvenlik tehdidi oluşturulmasın, bugün bu Tel Fırat ve Münbiç meselesinde böyleydi. Tel Rıfat temizlendi, Münbiç meselesini takip ediyoruz."