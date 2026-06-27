Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçtik

AK Parti , kuruluşunun 25’inci yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere Sapanca'da bugün kampa girdi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , toplantının sonuçlarını ciddi şekilde değerlendireceklerini söyledi.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ



Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyleyen Çelik, "Terörsüz Türkiye konusunda da yeni bir aşamada olduğumuzu son basın toplantımızda ifade etmiştim. Terör örgütünün silah bırakması için yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun bir an evvel Meclis'e gelmesi gerektiğini ve hızlı şekilde yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. En kapsayıcı şekilde bütün siyasi partilerin desteğiyle terörsüz bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz.

Suriye'den Irak'a kadar geniş bir alanda terör örgütlerinin vekil güçler olarak kullanıldığını görüyoruz. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefinin birbiriyle bağlantılı olduğu net şekilde görülmektedir. Herkes sürece pozitif katkı vermeli." diye konuştu.



“BARIŞ SALDIRILARLA YİNE RİSK ALTINDA”

Çelik, “İran'a yapılan haksız ve hukuksuz saldırıdan sonra hem bölge hem dünya barışı ciddi risk altına girmişti. Bu barışın yine saldırılar risk altına girdiğiniz görüyoruz. Bölge ile ilgili konuların değerlendirilmesi, enerjiden gıda ya yoğun biçimde devam edecek.” dedi.