Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamadayız

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar:

"AK Parti 26-28 Haziran'da kampa giriyor. İç ve dış siyaset değerlendirilecek. Yoğun istişare olacak.

ABD İRAN MUTABAKATI



ABD-İran çatışması uluslararası sistemi sarstı. İsrail siyonist saldırganlığı kardeş ülke İran'ı hedef aldı. İsrail, Lübnan'da Litani'ye kadar bölgeyi hedefliyor. Herkes barışı tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı harekete geçmeli.

Bu anlaşma ateşkesin barışa döneceği bir anlaşmadır. Gelinen nokta dünya barışı için önemli.

BAHÇELİ'NİN "ERDOĞAN'IN ARKASINDAYIZ" SÖZLERİ

Bahçeli'nin açıklamaları son derece önemli. Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde de Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın birliği bir kere daha ortaya çıkmıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye süreci kesintisiz şekilde sürüyor. Süreçte çok büyük aşama kaydedildi. Meclis'in yaptığı komisyon çalışması son derece kıymetli.

Artık yeni bir aşamadayız. PKK tüm uzantılarıyla feshedilmeli, silah bırakılmalı. Silah bırakmayı sona erdirmek için yasal çerçeve olacak. Bu yasal çerçevenin çok gecikmeden, bir an önce Meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm toplumsal kesimlerin ve siyasi partilerin katkısı çok önemli. Terör örgütünün silah bıraktığı MGK tarafından da tasdik edilmeli.

Terör örgütünün ortadan kalkacağı yasal çerçeve aşamasına geçildi. Amaç terörün sona ermesi ve silahlı yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır. Pazarlık olmadan süreç ilerleyecek.

Süreci baltalamaya çalışanların karşısındayız."