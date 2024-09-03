Ömer Çelik: TSK'nın genç mensuplarına hakaret asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mezun teğmenlerin yemin töreniyle ilgili olarak, "Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensuplarına hakaret edenlerin de yaptıkları asla kabul edilecek bir şey değildir." açıklaması yaptı.

Ömer Çelik: TSK'nın genç mensuplarına hakaret asla kabul edilemez

Çelik Sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı.

Teğmenlerin yemin töreniyle ilgili hükümete hassasiyetlerini hatırlatan vatandaşların uyarılarını saygıdeğer bulduklarını belirten Çelik, teğmenler üzerinden vesayet üretmeye çalışanların yaptıklarının da asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çelik şunları ifade etti:

"'Acaba eski ’deki hareketlilikler mi oluyor’ diyerek demokratik uyarıda bulunan, meşru hükümete ve siyaset zeminine dönük hassasiyetleri hatırlatan vatandaşlarımızın yaptığı uyarılar saygıdeğerdir.

Kuşkusuz burada bu çocukların sevincine iyi niyetle katılan vatandaşlarımızın bu sevince katılmaları da saygıdeğerdir.

Onun dışında Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensupları üzerinden bir vesayet üretmeye çalışanların da, Silahlı Kuvvetlerin bu genç mensuplarına hakaret edenlerin de yaptıkları asla kabul edilecek bir şey değildir.

Bir sıkıntı varsa demokratik denetim mekanizmaları işletilmektedir. Demokrasimizi, milli iradeyi korumak ve her türlü vesayete karşı koymak noktasında ilk günkü kararlılığımız neyse bugün daha fazla kararlıyız."

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