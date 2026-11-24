Yeni Parti 'nin Meclis'teki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili atılan sloganlar, AK Parti kanadının tepkisini çekti.

ÇELİK: "ESAS OLAN MİLLET İRADESİDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamasında şunlara yer verdi:

"Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz. Bazılarının Yeni Parti grup toplantısında slogan atarak ‘diktatörlük’ ve ‘faşizm’ gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür. Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir."

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ EFKAN ALA DA SLOGANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Efkan Ala da bahse konu sloganların millet iradesine saygısızlık olduğunu söyledi.

Geçmiş seçimleri hatırlatan Ala, "Milletin önüne sandık konuldu, millet tercihini yaptı. 2023'te milletin iradesiyle ülkeyi yönetme sorumluluğu emanet edildi. Bu emaneti akla sığmayan kavramlarla yaftalamak, o sandığa oy atan milyonlarca vatandaşa hakaret etmektir." dedi.

Ala, Yeni Parti yönetimine seslendi:

"Meclis kürsüsünün ağırlığına yakışan bir dile dönün. Millet iradesine saygı, demokrasinin ilk şartıdır."