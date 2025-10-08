Ömer Çelik: Ateşkes görüşmelerinde bugün iyi gelişmeler olabilir

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantıyla ve gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

7 Ekim'in yıldönümü dolayısıyla yapılan gösterilere katılanlara teşekkür eden Çelik, "Sumud Filosu'ndaki vatandaşlarımız ülkemize getirildi. Netanyahu hükümetinin barbarlığının bir göstergesi olarak bir kere daha kayda geçmiştir. Bunların zorbalık, barbarlık, katliam ve soykırım dışında bir iş bilmediği bir kere daha görüldü. Günün sonunda fiziken engellenseler de Gazze'nin mesajını tüm dünyaya yayan bir eylem yapmışlardır." diye konuştu.

Özgürlük Filosu'na yapılan saldırıyla ilgili de konuşan Çelik, "İsrail her zamanki barbarlığıyla alıkoyuyor. Bu bir kere daha hukuksuzluğun ilanıdır. Bu suçların hepsi eninde sonunda hesabı sorulacak suçlardır. Bir an evvel serbest bırakılmaları gerekiyor.

GAZZE'DE ATEŞKES PLANI

Hamas'ın cevabından sonra İsrail'in Gazze'ye saldırılarının artması, Netanyahu'nun barışa düşman olduğunu gösterdiğini söyleyen Çelik, Gazze planına fırsat verilmesi gerektiğini belirtti. Çelik, " Bu çerçevede her barış girişimini sabote etme konusunda katliamcı fırsatlar üretmeye kalkıyor. Buna uluslararası toplumun müsaade etmemesi gerekiyor. Bu meselenin asıl çözümü Filistin'in devlet olarak orada var olmasıdır. İsrail'in şu anki hükümeti iki devletli çözümü konuşmayı bile bir suç gibi kullanmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca, Filistin'i sadece Filistinlilerin yöneteceğini ve Filistinlilerin sürgün edilmesinin kabul edilmez olduğunu belirtti.

Bugün müzakerelerle ilgili iyi gelişmeler duymayı beklediklerini açıklayan Çelik, ilerleyen saatlerde açıklama yapılması ve ateşkesin sağlanmasının Gazze'ye yardımların önünün açılmasını sağlayacağını söyledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ



"Terörsüz Türkiye tarihi bir adımdır" diyen Ömer Çelik, "Odağımız PKK'nın feshidir, bunun gerçekleşmesi gerekir. Fesih ifadesinin altının somut olarak dolması gerekir. Silahların bırakılması sürecinin kesintisiz, net ve sahada teyit edilecek şekilde devam edip etmediğidir." diye konuştu.

Meclis'teki sloganlarla ilgili Çelik, "Herhangi bir siyasi parti kendi ajandasını sürecin ajandası zannetmelidir. Yüksek siyasi akıl ve çözüm odaklı yaklaşım, sürece dönük entegre bir siyasi akıl üretmesini ve siyasi söylem üretmesini gerektirir. Hem çözümden yana olayım ama ortak söylem dışında kendi söylemimi sürecin ana rengi haline getireyim derseniz farklı tartışmalar çıkar. Vatandaşlarımızda infialler oluşturacak süreçlere girmemek gerekir. Ana fikrin üzerine gölgeler düşer ve ana fikir zedelenmiş olur." ifadelerini kullandı.

ABD BÜYÜKEÇİSİNİN SDG GÖRÜŞMESİ

ABD Büyükelçisinin SDG ile görüşmesine ilişkin de konuşan Çelik, "SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması ve Suriye'de tek devlet tek ordu ilkesine dönük doğru bir yaklaşım üretmesi için birtakım görüşler SDG'ye aktarılıyorsa bu görüşmeleri biz olumlu karşılarız. 10 Mart anlaşması var orada. SDG belli bir tarih içinde bunu gerçekleştireceğini söylemiş ama attığı hiçbir adım yoktur. Anlaşma kağıt üstünde kalmamalıdır. SDG'nin bu süreçten firar etmeye çalışması bölgede istikrarsızlık yaratmak isteyenlerin ajandasıyla uyuşuyor." dedi.