Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız, Netanyahu ile aynı karede olmayı kabul etmezdi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 16.10'da başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı devam ederken basına açıklamalarda bulundu.

Çelik, Gazze'deki ateşkes ve barış çabalarına ilişkin şunları kaydetti:

"FİLİSTİN'İ FİLİSTİNLİLER YÖNETMELİ"



"Gelinen nokta itibarıyla bundan sonrasında kalıcı barışın sağlanması yolunda ilerlemenin yolu açılmıştır.



Netanyahu'nun siyasi kariyerinin katliama bağlı olduğu açıktır. Katliam yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir siyasi figür olduğu son derece nettir. Dün, uluslararası bir iradenin bu şekilde ortaya çıkması karşısında, şimdilik Netanyahu hükümetinin buna bir şekilde uyum göstermiş olduğu görülmektedir. Tabi ki bu insani yardımın girmesi son derece kıymetlidir. Ama bütün bir tabloya baktığımızda bunun yeterli denilebilecek bir durum olmadığının farkındayız. Daha gidilecek çok yol var; süreç provokasyona son derece açıktır.



Buna rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri ile yürüttüğü temaslar, yeni bir aşamayı ifade etmektedir. Bu, soykırım politikalarına karşı orada bulunan tüm liderlerle birlikte uluslararası bir iradenin net bir biçimde kendisini göstermesi anlamına gelmektedir.



Nihai amaç Filistin devletinin kurulması olmadır. Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine yönelik planlar söz konusu olamaz. Hem Gazze hem Batı Şeria Filistinliler tarafından yönetilmelidir. Filistinlilerin Filistin dışında bir otorite tarafından yönetilmesi kabul edilecek bir anlayış değildir. Ayrıca, uluslararası bir garantörlüğün olması gerektiği de açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Gelinen nokta itibarıyla, bundan sonrasında kalıcı barışın nasıl sağlanacağına dair anlaşma konusunda ilerlemenin yolu açılmıştır.



Esasında bilenler çok iyi bilir ki Ortadoğu sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden Ortadoğu'da diğer meselelerin de çözülmesi mümkün değildir. Filistin meselesinin çözüldüğü dediğimiz noktaya ulaşabilmek için de başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip bağımsız egemen bir Filistin Devletinin kurulmasından başka çözümün yegane çerçevesidir, tanımıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: ODAK FESİH VE SİLAH BIRAKMA

Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde de bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına da rayından çıkarılmasına ya da sabote edilmesine karşı duracağımızı ifade etmek isterim. Gündemle ilgili konuda odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin tamamlanmasıdır. Bunun bütün şube ve uzantılarıyla hayata geçmesidir. Onun dışında başka gündemler eklenmesi bu gündeme zam yapılması sürecin sağlıklı işlemesine karşıt yaklaşımlardır.



Suriye'nin güneyindeki ayrılıkçılık peşindeki Dürzi gruplar temsil etmiyorsa aynı şekilde Kürtlerin Alevilerin Nusayrilerin iradesini temsil etmeyen bir takım yapıların da terör yoluyla bölgeyi istikrarsızlaştırma çalışmalarına da müsaade etmeyeceğiz.



"ÖZEL'İN SÖYLEDİKLERİ POLİTİK MAGAZİN"



Öte yandan, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak yalnızca magazin düzeyinde değerlendirilebilecek, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bazı yaklaşımların üretilmeye çalışıldığını da görüyoruz.



Bu derece politik magazinin, bir siyasi partinin genel başkanı tarafından dış politika değerlendirmesi gibi sunulması gerçekten dikkat çekici bir seviye düşüklüğüdür. Özgür Özel'in bugün grup konuşmasındaki söylediği her şey politik magazinle ilgilidir. Süreç olarak bir dış referansı içeriye argüman olarak sunmak gibi çarpık bir durum var. Güya Türkiye tehdit edilmiş. Dedikodu diyebileceğimiz dünyada kimsenin ciddiye almayacağı bir takım yaklaşımlar koyuyor. Siyonist bir dil kullanıyor.

Özel dışarıdan referans verecekse İspanya Başbakanı Sanchez'i örnek alsın. Keşke İspanya gibi dik durabilseydiniz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AYNI KAREDE YER ALMAZDI"



Ömer Çelik, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, Mısır'daki Gazze zirvesine Netanyahu'nun katılımının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle engellenmesine yönelik bir soru üzerine şunları söyledi:



Bütün bu zirvelere giderken birden çok senaryo çantamızda olarak gideriz biz. Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinin içinde olmayı kabul etmezdi. Aynı zirvede olmayı kabul etmezdi. Aynı masada olmayı kabul etmezdi. Bu kadarını söyleyeyim, bunla yetinmiş olayım."



Ayrıntılar geliyor...