Ömer Çelik: Darbe tartışması lüzumsuz gündem

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.



AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün 55 milletvekili arkadaşımız katıldı, önümüzdeki hafta devam edecek. Çeşitli illerden arkadaşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri oldu. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın vahim bir açıklaması var. Müslüman Türk azınlıın tarihsel kimliğini reddeden bir açıklama. Bu yaklaşımlar konusunda AİHM Yunanistan'ı defalarca mahkum etti. Yunanistan bir AB üyesi olmasına rağmen Batı Trakya yaklaşımını değiştirmiyor. Hiç kimsenin tarihsel kimliği değiştirmeye gücü yetmez. Bu yaklaşımı vahim ve ırkçı bir yaklaşım olarak görüyoruz. Müslüman Türk azınlık Yunan demokrasisi için bir zenginliktir. Demokratik ortama katkı verdikleri her zaman görülmüştür.



Çin'de Uygur Türkleri ile ilgili olarak çok sayıda olumsuz haber yansıyor. Bu haberlerden kaygı ve üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz. Yakın zamanda Çin'e resmi bir heyet ziyarette bulunacak. Bu ziyaretin şeffaf olmasını ve istediğimiz yerlerin ziyarete açılması gerektiğini ifade ediyoruz.

İki gün üst üste bu görüşme yapıldı. Türkiye'nin tezleri iletildi. Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi. İnsani felaketin önlenmesi için zorunlu bir yaklaşım. Bu da karşı tarafa iletildi. Heyet döndüğümüz zaman kapsamlı bir rapor verecek.

İŞ BANKASI HİSSELERİ

Bunu geçen hafta ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bu hisselerden ortaya çıkan aidatların Tarih ve Dil kurumuna ödenmediği ortaya çıkmıştı. Bu iki kurum da mahkemeye giderek almıştı. Atatürk milletimizin ortak değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur diye düşünüyoruz.

DARBE PLANI SÖYLENTİLERİ



Kışkırtıcılık yapanlar var. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı örgüt lideri gibi göstermeye çalışanlar var. Dışarda bir kuruluşun yaptığı rapor içeride belirli kesimler tarafından gündemleştirildi. Aslında Cumhrubaşkanımız bu konularla ilgili olarak bu toplantıda net bir değerlendirme yaptı. Bütün bu gündemlerin darbe tehlikesi hazırlığı varmış gibi gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden sapıtmaya dönük bir yaklaşım olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerjisini darbe ile meşgul etmek hedeflerinden uzaklaştırmak demektir. TSK'nın içinde demokrasiye bağlı subaylar darbecilere karşı güçlü bir duruş sergilemiştir. Böyle bir gündem yoktur. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır.

TSK kendisine verilen görevleri kahramanca yerine getiriyor. Suriye'de büyük operasyonlara imza atıyor. Darbe söylentileri çıkarmak dışarıya bakması gereken devletin gözünü ve aklını içe kapatmaya yönelik bir gayrettir. Devletin bütün kurumları demokrasiye bağlılıklarını gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı, PYD, Esad için dış güçlerin maşası diyemedi. Cumhurbaşkanımız için 'maşa' gibi bir ifade kullanmışsa bunu ancak aynaya bakarak söylemiştir. Türkiye'nin seçilmiş Cumhrubaşkanını hedef almak sıradan bir demokratik eleştiri olarak değerlendirilemez. Biz CHP Genel Başkanı'ndan Cumhurbaşkanımızın vizyonunu anlamasını beklemiyoruz. Biz bu gündemle kamuoyunu meşgul etmek istemiyoruz."