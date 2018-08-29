Ömer Çelik'in açklamalarından satır başları;

(Yerel seçim çalışmaları) Şehir siyaseti önemli bir kavram haline geliyor. Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı, güçlü bir şekilde gündemimize almış bulunuyoruz.

Şimdiden bütün milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

(MHP'nin af teklifi çalışması) Bir değişiklik yok, gündememizde bu konu yok. Daha önceki pozisyonumuzda bir değişiklik yok.

(Macron'un açıklamaları) Sayın Fransa Cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye dönük olarak sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör gibi konuları bir arada kullanmasının ne kadar sakıncalı olduğunu hatırlatmak isteriz. Sayın Fransa Cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye dönük olarak sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör gibi konuları bir arada kullanmasının ne kadar sakıncalı olduğunu hatırlatmak isteriz. Sayın Macron'un kullandığı kavramlara hakim olduğunu zannetmiyorum. Türkiye'nin Avrupa devleti olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bir konuşmada birden çok hata yapılmıştır. Umarım bunları düzeltirler.

(Yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı olacak mı?) Yerel seçimde 'böyle bir şey olur olmaz' gibisinden şu anda bir değerlendirmemiz yok. Daha onlara vakit var.

(Cumartesi annelerine eylem yasağı) Berfo Annenin acısı, diğer annelerin acıları, evlatlarıyla ilgili duyduğu hasret başımızın üzerindedir. Bu acıya, hürmetimiz çok büyüktür ve boynumuz kıldan incedir. Kapılarımız, her zaman kendilerine açıktır. Ama 2010'dan sonra buranın giderek bir terör propagandasının zemini haline gelmesi, annelerin acısı üzerinden belli grupların burayı bir terör propaganda merkezine dönüştürmesi karşısında ortaya çıkan tedbirleri almak zorunlu olmuştur. O alan bundan sonra böyle bir iş için kullanılmayacaktır.



(Hollanda'daki karikatür tartışmaları) Bu derece hoyrat ve acımasız bir saldırının bu derece provakatif saldırının bu şekilde değerlendirilmesi, bu ırkçı kafaların, faşist kafaların Avrupa'da daha çok yer bulmasına, siyasette bu derece ikinci parti durumuna gelmelerine ya da koalisyon ortağı haline gelmelerine yol açıyor. Şunu unutmasınlar Avrupa'nın DAEŞ'i bu aşırı sağdır.