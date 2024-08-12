Ömer Çelik: İsrail ateşkesi sabote ediyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.



Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup soruları yanıtladı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI



"İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti yargılanmalıdır. Uluslararası toplumda ne zaman ateşkes idaresi yükseliyor o sırada bir suikast gerçekleştiriyor İsrail. Bu ateşkes iradesini sabote etmek için ortaya koyduğu bir tutum olarak geliyor. İsrail'in Dışişleri Bakanı, Hitler'in Dışişleri Bakanı gibi davranmaya devam ediyor. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na; İsrail aleyhine açılan soykırım davasına taraf oldu. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya bundan sonrasında da bunun daha büyük bir katılımla gerçekleşmesini, bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GÖRÜŞMEK İÇİN DAVET GÖNDERDİ Mİ?



Cumhurbaşkanımız tarafından Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş bir mesaj yoktur, bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir.



KERKÜK'TE TARTIŞMALI VALİ SEÇİMİ

Başından beri Irak'ta kimsenin dışlanmadığı politikadan yanayız. Türkmenlerin Arapların dışlanmasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu Irak için iyi değil Kerkük için de yanlış yaklaşımdır. Diğer Arap gruplarını dışlayan yaklaşım da yanlıştır. Bu seçim bu çerçeveye aykırı seçimdir.

AK PARTİ, CAN ATALAY İÇİN TBMM'DE YAPILMASI PLANLANAN OTURUMA KATILACAK MI?



Meclis Başkanımızın çağrısı var, bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız, değerlendireceğiz."